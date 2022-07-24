人民网罗马7月23日电 （记者谢亚宏）根据世界卫生组织最新数据显示，在新冠疫情仍未平息的情况下，全球50多个国家和地区又暴发了大量猴痘病例，其中欧洲成为此次猴痘病毒的“重灾区”。世卫组织呼吁高度重视儿童健康，确保猴痘病毒不会在儿童等弱势群体中蔓延，积极采取应对措施，防止病毒进一步传播。

意大利专家反思“躺平”式疫情防控政策对儿童等弱势群体造成的危害。根据意大利通讯社（AGI）、阿德诺克洛诺斯通讯社（ADNKRONOS）等主流媒体报道，意大利知名传染病学专家、政府高官及各界代表日前召开“积极应对儿童肝炎”线上专题研讨会，认为当前欧洲多国暴发的儿童不明原因肝炎很有可能源于“长期新冠”的次生影响，应当积极应对，全力避免儿童等弱势群体沦为“长期新冠”的受害者。

该研讨会由意大利非营利机构Etica Onlus联合意大利药监局、耶稣儿童基金会、意大利保护儿童青少年机构、国际同济会等机构共同举办。意大利“30 science”通讯社合伙人、意大利通讯社健康专栏作家瓦伦蒂娜担任会议主持，意大利卫生部预防健康司司长乔瓦尼·雷扎、意大利药监局主席乔治·帕卢、米兰萨科医院传染病前主任马西莫·伽利、意大利最大的儿童医院Meyer医院儿科医生朱塞佩·因多尔夫等重要代表参加了研讨会。

意卫生部预防健康司司长雷扎在会上反思了欧洲的“躺平式”防控政策，深入剖析意大利应对新冠肺炎疫情中的不足之处。他认为，有必要充分吸取“新冠教训”，积极采取应对措施，将儿童等弱势群体作为疫情下的关注重点，“重视疫情危害，保护孩子就是保护欧洲的未来”。

意知名传染病学专家、米兰萨科医院传染病前主任马西莫从专业角度分析了“长期新冠”带来的次生危害。他引用在《柳叶刀》子刊上发表的英国最新研究报告，以及《肝病学杂志》的德国最新临床研究成果，表示学界正在对上述病毒的关联性进行深入研究。根据目前情况来看，儿童肝炎的暴发源自于长期新冠肺炎疫情影响的可能性很高。马西莫表示，“疫情不会轻易结束，我们应该积极作为，重视每一个生命，保护儿童等弱势群体免受疫情危害”。

儿科医生朱塞佩介绍了自己治疗那些感染新冠病毒与不明肝炎的孩子的经历。他表示，儿童以及那些免疫功能受损的人是当前疫情下的高风险群体，他们承受了本不应承受的痛苦，“我们应竭尽所能，为他们提供更加安全的生存环境”。

会议形成了联合宣言，呼吁欧洲国家吸取新冠肺炎疫情防控中的教训，重视“长期新冠”带来的次生危害，鼓励制定保护儿童等弱势群体的有效政策。

(责编：贾文婷、张悦)