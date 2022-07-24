本报记者 邹 松

“大数据、物联网、跨境电商、遥感技术……这些频繁出现的热词反映出非中合作的新态势，科技创新合作成为非中合作新亮点。”南非约翰内斯堡大学非洲—中国研究中心主任戴维·蒙亚埃日前接受本报记者采访时表示，非中科技创新合作正在向更多领域拓展，合作形式和途径也更为多元，为非洲国家经济社会发展作出重要贡献。

蒙亚埃日前在南非主流媒体独立传媒网站发表评论文章，认为非中空间技术合作前景广阔，非洲可从中国强大的空间技术和发展经验中受益。采访中，蒙亚埃进一步积极评价非中空间合作的重要意义：“空间合作涉及众多尖端技术，该领域的合作顺利开展表明，非中双方高度互信，非中科技创新合作前景光明。”

“非洲航天事业尚处于起步阶段，但各国已经认识到空间技术的重要性，通过学习借鉴中国航天技术与经验，非洲相关领域有望实现跨越式发展。”蒙亚埃表示，中国的成功经验表明，发展中国家也能在航天事业中取得令人瞩目的成就。“通过与中国合作，将空间技术整合到水资源、海洋、环境、气候和基础设施建设与管理中，可以为非洲带来巨大的社会和经济效益。”蒙亚埃介绍，在全球定位系统、广播电视和气象观测等应用领域，埃塞俄比亚、尼日利亚、南非等非洲国家已与中国展开多项合作，为当地经济社会发展作出了重要贡献。

在蒙亚埃看来，中国和非洲国家在双边和中非合作论坛框架内开展的空间领域合作，是非中科技合作的亮点。中非合作论坛第八届部长级会议通过的《达喀尔行动计划（2022—2024年）》指出，双方将加强航天技术领域合作，推动非洲航天技术应用和基础设施建设。非盟将与中国国家航天局共同研究确定未来合作重点领域和方向。中方将建设非中卫星遥感应用合作中心，还将为非洲国家培养航天领域专业人才。蒙亚埃表示：“这些举措将大大提高非洲的空间能力。”

“非中之间还有更多科技创新来自企业间的互利合作。”蒙亚埃表示，在南非近200家中资企业中，科技企业占近1/3，整个非洲大陆的中资企业过万家，越来越多中企给当地带来新产品、新服务和新技术。尤其是在数字通信、电商和新能源领域，非中科技创新合作潜力巨大。“中国科技企业敏锐把握非洲市场的需求，促进了非中科技创新合作蓬勃发展。”蒙亚埃说，这些中国科技企业为非洲用户提供了丰富和高性价比的产品，企业与用户实现了双赢。

蒙亚埃关注到，位于约翰内斯堡的中关村南非科技园日前举办了开放日活动。他表示，科技园是中企出海非洲的优质商业平台，将促进南中科技合作及创新交流。“目前非洲国家面临稳经济、保民生的重要任务，非中科技创新合作将是非洲实现经济复苏的重要动力。中国科技企业有望在数字经济、绿色经济、农业、卫生、金融以及智慧物流等科技创新领域开拓更多对非合作机遇，非中科技合作迎来更广阔空间。”

（本报约翰内斯堡电）

《 人民日报 》（ 2022年07月24日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)