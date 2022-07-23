新华社联合国7月22日电 中国常驻联合国副代表戴兵22日在气候变化会员国咨询小组会议上发言，敦促发达国家在《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会（COP27）上兑现向发展中国家提供气候融资等承诺。

戴兵说，COP27将于今年11月在埃及举办，中方支持埃及举办一届成功的缔约方大会。希望各方凝聚政治互信、践行真正的多边主义，落实“共同但有区别的责任”等原则，将国家自主贡献目标转化为切实行动，切实反映发展中国家诉求。发达国家应在COP27上兑现每年为发展中国家提供1000亿美元支持、适应资金翻番等承诺。

戴兵介绍了中国践行气候变化承诺，积极采取的一系列务实行动。他说，在不久前召开的全球发展高层对话会上，中方宣布推动建立全球森林可持续管理网络、实施“化学地球”大科学计划等一系列务实举措。中方出席近期召开的第六届气候行动部长级会议、波恩气候大会，深入参与气候行动与实施、减缓和适应、对发展中国家支持等议题讨论，为国际气候合作贡献中国智慧和方案。

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