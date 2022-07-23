新华社贝鲁特7月23日电（刘华 孔康谊）7月22日，联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）新任参谋长布鲁诺·埃吕伊和作战部部长马克·埃斯皮塔利耶专程访问中国第20批赴黎巴嫩维和多功能工兵分队位于黎以边界“蓝线”地域任务雷场。埃吕伊对中国扫雷作业给予充分肯定，称赞“中国维和扫雷官兵非常专业”。

埃吕伊和埃斯皮塔利耶抵达雷场后，在控制点听取了关于雷场基本信息、已清排雷区情况和当前作业进度的工作简报，观看了扫雷装备介绍和模拟扫雷操作演示。

随后，埃吕伊一行在中国第20批赴黎维和部队指挥长叶方超陪同下进入雷场视察。叶方超介绍说：“16年来，中国扫雷分队创造零伤亡的奇迹，源自我们严格遵守扫雷标准化作业程序。”

当天有11颗地雷被成功销毁。雷场监督员肖威告诉记者：“每次进雷场，都是上战场，我们严格按照扫雷标准作业程序执行任务，确保扫雷全程绝对安全高效。”

据悉，中国第20批赴黎巴嫩维和多功能工兵分队自2021年8月受领任务以来，累计成功销毁地雷2284枚，清排雷区8026平方米，以实际行动践行“为和平而来”的庄严承诺，为维护南黎地区和平稳定做出了积极贡献。

(责编：崔译戈、燕勐)