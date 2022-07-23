新华社伦敦7月22日电 （国际观察）欧盟被质疑在减碳过程中实行“双标”

新华社记者郭爽 张毅荣 康逸

德国21日宣布新的一揽子能源安全计划，其中包括重启褐煤发电。为应对可能超预期的能源危机，欧洲多国近期纷纷宣布重启已废弃的煤电项目。国际观察人士认为，这些旨在缓解经济困境的“权宜之计”正扰乱欧盟新能源发展计划，阻碍其到2050年实现碳中和目标，而且在减碳方面有“双标”之嫌。

政策倒退+双重标准

欧盟在能源方面的紧急措施，在国际社会引发不少担忧和争议，认为欧盟重启煤电等做法有悖长期减碳目标。有专家认为，欧盟似乎正给自身“松绑”，与对他国的减碳要求形成鲜明对比，欧盟治标不治本的决策令人失望。

德国国家工程院院士、西南石油大学碳中和首席科学家雷宪章认为，（俄罗斯）天然气一旦断供，欧洲势必重新启用燃煤发电，原来的能源转型、碳减排政策必然受到影响。

肯尼亚国际问题学者卡文斯·阿德希尔表示，欧盟对俄制裁“弄巧成拙”，为寻求能源安全，转向化石能源，严重违反全球气候行动。“作为碳污染主要受益者的欧洲国家采取了明显影响环境保护愿望的能源政策，这是双重标准的表现。”

“穷国被富国逼到了角落，”阿德希尔说，“随着欧洲国家转向化石能源，肯尼亚等国的努力现在面临重大倒退风险。”

尼日利亚阿布贾大学政治与国际关系学教授谢里夫·加利说，欧洲对非洲出口产品征收的高额“碳关税”，不利于非洲国家经济发展。长期以来，尼日利亚等非洲国家原油出口的主要目的地是欧洲，欧盟有意放松对自己要求，但又不放松对其他国家和地区的碳排放要求，这是典型的“双标”行为。

多国频推“权宜之计”

为从能源危机中“脱困”，德国、意大利、奥地利、荷兰、丹麦等多个曾大力呼吁放弃煤炭、倡导环保的欧洲国家近期相继宣布重开煤电厂或采取措施支持煤电项目。欧盟在相关问题上也展现出一定“空间”。

本月6日，欧洲议会表决支持把满足特定条件的天然气和核能领域投资归为环境友好的可持续经济活动类别，实质上给天然气和核能贴上“绿色标签”，环保组织批评其“漂绿”化石能源和核能投资，损害欧盟在应对气候变化方面的信誉。

此外，欧盟还决定扩大从美国进口液化天然气，并在中东和非洲等地区物色更多潜在化石能源替代供应方。

欧盟委员会气候行动和能源事务发言人蒂姆·麦克菲承认，由于欧洲能源格局出现新变化，欧盟成员国能源结构及相关计划将有所调整，其中包括重启部分煤炭产能。

此前支持能源转型的欧盟官员，在一些成员国转向煤电之时也变得闪烁其词。负责内部市场的欧盟委员蒂埃里·布雷东近日表示，只要一个国家向其他国家证明在获取天然气供应方面已尽其所能，便可重启煤电厂。

能源困局或超预期

欧洲高度依赖俄罗斯能源供应，受乌克兰危机影响非常明显。今年以来，欧洲天然气和电力价格飙升至创纪录高位，能源价格上涨导致大范围通胀，给欧洲乃至世界经济造成剧烈冲击。

总体来看，欧洲能源危机短期很难破局。美国经济学家杰弗里·萨克斯认为，乌克兰危机的罪魁祸首是美国，“能源价格上涨的重要原因是对俄罗斯制裁，而非减碳政策，欧洲选择（对俄制裁）这条路让自己陷入衰退”。对俄实施能源制裁在打击了俄经济同时，也必然给欧洲自身带来严重危机。

英国皇家国际问题研究所环境与社会部高级研究员郭江汶日前接受新华社记者采访时表示，“欧洲的能源困局持续时间可能会超出预期，并带来中长期的明显通胀”。

英国华威大学能源和气候变化问题专家卡罗琳·库泽姆科受访时表示，欧盟履行减排时间表是否会受到影响，“很大程度上取决于今年冬天有多冷、欧洲将使用多少煤、新的可再生能源技术可以多快投入使用等因素”。

为了应对能源危机，欧盟寻求从替代方增加化石能源进口，这不仅可能带来成本高、工期长等问题，还可能挤占欧盟投资可再生能源领域的资源，增加欧洲对化石燃料的依赖。意大利环境经济学教授安德里亚·扎蒂认为，此举可能大幅推迟欧盟向可持续能源过渡的进程。

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