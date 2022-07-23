7月22日，检伤分类组进行伤员检伤分类演练。新华社发（曾理 摄）

新华社万象7月22日电（左胜男 曾理）中老“和平列车-2022”人道主义医学救援联合演习暨医疗服务活动全流程联合演练22日在老挝万象省蓬洪火车站展开。

本次演练以台风灾害人道主义医学救援为背景。联合演习中方指挥协调组成员张玉峰介绍说，此次演练特别突出联合导调、联合指挥、联合救援，中老两军共同开展联合伤病员收治、批量伤病员后转与承接、联合传染病防控等课目，通过分项训练和集中演练，双方医疗分队能够密切完成各项分工协作。

老挝人民军总后勤部卫生局培训处处长未苏万第三次参加“和平列车”系列活动。他说，经过历年联演联训，老军卫勤分队在利用野战帐篷医院系统开设二级医院上愈发熟练，老军官兵将以最佳状态迎接正式演习。

演训结束后，全体参演人员认真复盘总结演训情况，对训练、协作中出现的问题进行了总结讲评，进一步调整规范各项操作动作，加强程序衔接、环节融合，确保演习当天人员装备配合良好，演训流程合理顺畅。

7月22日，手术组医护人员在卫生列车手术车厢内准备进行手术演练。新华社发（曾理 摄）

7月22日，重症救治组医护人员在卫生列车重症监护车厢进行床旁救护演练。新华社发（曾理 摄）

7月22日，在中老铁路老挝蓬洪站，“和平列车-2022”联合演训有序展开（无人机照片）。新华社发（曾理 摄）

7月22日，检验技师在卫生列车医技保障工作区开展生化免疫检测演练。新华社发（曾理 摄）

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