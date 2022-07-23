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全球连线 | “北溪-1”恢复供气 俄否认利用天然气施压的指责

2022年07月23日09:21 | 来源：新华网
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新华社北京7月22日电 俄罗斯对“北溪-1”天然气管道进行技术维护后于21日早上恢复向德国供气。乌克兰国家银行行长舍夫琴科21日表示，2022年乌经济将缩水三分之一。请看新华社记者来自前方的报道——

@俄罗斯莫斯科

北溪天然气管道公司发言人说，目前每天的供气量为6700万立方米，实现满负荷运转还需要一段时间。俄总统新闻秘书佩斯科夫同日对媒体表示，俄方坚决否认有关俄利用天然气供应问题对有关国家施压的指责。

据今日俄罗斯通讯社21日报道，佩斯科夫说，俄罗斯和乌克兰之间依然有对话机会，俄方从未说过要关闭谈判大门，但在当前形势下，俄罗斯与乌克兰之间的和谈毫无意义。谈判的最终结果取决于双方履行协议的意愿，但基辅当局没有这样的意愿。

俄罗斯国防部发言人科纳申科夫21日通报说，俄军继续在顿涅茨克地区、哈尔科夫州、扎波罗热州等多个地区打击乌军。俄军16日使用高精度武器对敖德萨州康斯坦丁诺夫卡居民点一处乌军临时部署点实施的打击造成包括120名外国雇佣兵在内的600多名武装分子丧生，17日对尼古拉耶夫市一处乌军临时部署点进行的高精度打击造成320余名武装分子丧生。

@德国卢布明

“北溪-1”号管道21日结束为期10天的维护，于当天早上恢复供气。

德国能源监管机构联邦网络局负责人克劳斯·穆勒当天在社交媒体上表示，预计目前供气量只有满负荷的30%左右。北溪天然气管道公司一位发言人表示，要达到全部运力还需要一段时间。而且，一天中的供气量也可以随时发生变化。

@乌克兰基辅

乌克兰总统府网站20日发布总统泽连斯基的声明说，乌克兰驻其他国家代表一直在努力寻求获得有效的防空系统。

据乌克兰国家通讯社21日援引乌各地军事部门的消息报道，俄军继续对苏梅、哈尔科夫、卢甘斯克、顿涅茨克等地区进行大规模炮击。在乌军阻击下，俄军未能在巴赫穆特方向突破，没有占领乌格列戈尔斯克发电厂。

乌克兰国家银行行长舍夫琴科21日在新闻发布会上表示，2022年乌经济将缩水三分之一，如果黑海解除封锁，乌经济有望在2023至2024年恢复增长。

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策划: 班玮 范伟国 李生江

监制：李拯宇 魏建华

统筹：闫珺岩 韩墨

记者：胡晓光 李东旭 朱晟 康逸 李晓鹏 陈嫱 孟菁 陈畅 刘恺 赵冰 谢宇智 李铭

剪辑：淡然

编辑：王申 王玉珏

新华社国际部制作

新华社国际传播融合平台出品

(责编：崔译戈、燕勐)

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