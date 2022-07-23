新华社莫斯科7月22日电（记者刘恺）俄罗斯外交部长拉夫罗夫22日说，俄方希望各方能为有效落实有关俄乌农产品外运的“一揽子”协议付出“所有必要努力”。

俄罗斯、乌克兰22日就黑海港口农产品外运问题在土耳其伊斯坦布尔分别与土耳其和联合国签署相关协议。另据俄外交部网站援引拉夫罗夫发表的声明，俄方当天还与联合国签署有关俄罗斯农产品出口的谅解备忘录。

拉夫罗夫说，谅解备忘录旨在确保俄罗斯粮食和化肥畅通无阻地进入世界市场，消除美国和欧盟在金融、保险和物流领域制造的障碍，为遭受限制性措施影响的俄粮食和化肥出口争取豁免。该备忘录有效期为3年。

拉夫罗夫表示，在俄方代表团努力下，“一揽子”协议保持了“全面性”和“非政治化”，从而确保粮食能够最大限度地流向发展中国家。

拉夫罗夫说，鉴于俄罗斯和乌克兰农产品在世界市场上占有重要份额，确保其不间断出口能够满足维护粮食安全的紧迫任务。联合国的努力和包括西方国家在内的整个国际社会的建设性态度对落实这些协议有重要意义。

俄罗斯和乌克兰是全球小麦和玉米出口大国。乌克兰危机升级扰乱港口运转，叠加西方制裁影响，大量粮食滞留在乌克兰无法运出。乌克兰指责俄罗斯封锁港口，阻止乌方出口粮食。俄方否认干扰乌方出口，指责乌方在黑海水域布设大量水雷，危及航行安全。

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