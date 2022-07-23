本报记者 张 红

匈牙利总理府部长古亚什·盖尔盖伊7月13日表示，匈政府宣布该国进入能源紧急状态，以应对俄乌冲突和欧盟对俄制裁引发的能源危机。图为在匈牙利布达佩斯市中心行驶的车辆。

弗尔季·奥蒂洛摄（新华社发）

“欧元对美元的汇率今年已经暴跌了11%，并且跌破平价，这是20年来的第一次。对许多欧洲人来说，这象征着俄乌冲突给欧洲造成的经济问题远比给美国造成的问题更为极端。”“拜登总统在军事上支持乌克兰——而不是寻求某种外交结果——的决心，可能会最终遭到欧洲人的怨恨”。美国《纽约时报》网站7月16日发表的报道《意大利危机加剧欧洲的不祥预感》这样说。自俄乌冲突爆发以来，欧盟“随美起舞”，对俄极限施压，正不得不咽下越来越多的反噬苦果。

欧盟迎来“动荡之夏”

“欧洲将感受到意大利的政治动荡。”当意大利总理马里奥·德拉吉7月14日宣布将辞职后，美国“政治”新闻网评论道，“在欧洲最需要他的时候，德拉吉请辞……欧盟可能失去房间里最后一位成年人。”意大利各方极力挽留这位曾因在欧债危机期间采取一系列措施救助债务国、避免欧元区崩塌，从而赢得“超级马里奥”称号的技术派官僚，但德拉吉去意已决。据意大利总统府网站消息，马里奥·德拉吉7月21日向总统塞尔焦·马塔雷拉递交辞呈。马塔雷拉接受辞呈，并要求德拉吉作为看守内阁总理继续处理当前政务。

正如《纽约时报》网站近日指出的，意大利政府危机暴露的是正苦于应对能源价格上涨、币值暴跌、领导力摇摇欲坠以及俄乌冲突的欧洲的脆弱性。

“德拉吉领导的是一个‘彩虹内阁’，各个党派都有，利益不同，分歧不少。德拉吉是一名联邦主义者，其对外政策符合欧盟主流观点，赞同对乌克兰援助、对俄罗斯实施制裁等。但政府很多成员对此并不赞成，认为意大利不应该向乌克兰运送军火。此次政府危机的直接原因是联盟伙伴之一、议会第二大党‘五星运动’集体弃权，抵制了价值260亿欧元《援助法案》的投票。表面上看，‘五星运动’领导人孔特为了提高不断下滑的支持率、展现亲民姿态，指责德拉吉政府在帮助面临食品和能源价格飙升的家庭方面‘做得不够’。其实深层原因是，随着俄乌冲突持续，意大利遭遇能源危机、物价高企、经济复苏缓慢等一系列问题，民众、反对党等都在反思现行政策。”复旦大学欧洲问题研究中心主任、欧盟让·莫内讲席教授丁纯在接受本报记者采访时认为，“可以说，俄乌冲突及一系列连锁反应激化了意大利国内原有的矛盾分歧，导致了此次政府危机，而这反过来又加重了欧盟的困境。”

就在不久前，法国政坛格局的变化令人大吃一惊：执政党阵营未能取得国民议会多数席位，左翼政党联盟和极右翼党派各有所得。据《纽约时报》报道，这是法国新当选总统20年来首次未能在议会赢得绝对多数席位。马克龙将无法按照自己的意愿任命总理和内阁成员，未来推行改革时也会受到掣肘，不得不与其他党派共同商定政策。俄新社则将马克龙这次的失利与欧盟对俄制裁联系起来，称制裁导致欧盟各国油价暴涨，民众生活成本增加，欧洲领导人最终“惩罚了自己”。

丁纯说：“欧盟整体处于动荡不安的状态，这与当前局势息息相关：俄乌冲突仍在持续，欧盟多国通胀率居高不下，能源危机日益严峻，民生压力与日俱增，老百姓怨言增多，未来还存在衰退风险。”

有分析指出，欧洲正迎来“动荡之夏”。

对俄制裁遭遇反噬

欧盟“随美起舞”、对俄极限施压遭受反噬的后果，正重重压在普通民众身上。

眼下正是欧洲储气过冬的重要时段，“北溪—1”暂停输气让欧盟特别是德国坐立不安。《华盛顿邮报》称，欧盟正面临一个“难熬的寒冬”。自从俄乌冲突爆发以来，欧盟跟随美国对俄极限制裁，俄罗斯减少对欧天然气供应，导致欧盟天然气价格飙升。如今，欧盟深陷能源危机。根据欧盟统计局数据，欧盟国家严重依赖俄罗斯能源，对石油的依赖度为26%，对天然气、煤炭等依赖度超过40%。欧盟主要国家如德国，对俄罗斯石油和天然气的依赖度更是高达35%和55%。花旗银行预测，能源价格上涨将导致今年欧洲能源支出飞涨至1.2万亿美元，远高于去年的3000亿美元。

与此同时，一场由能源危机推升的通胀席卷欧盟，蔓延到欧盟民众生活的方方面面。欧盟经济增长放缓、市场对欧元区衰退的担忧上升，加上美联储加息等因素，7月12日，欧元兑美元一路跌至1:1，是20年来最低水平。欧盟14日发表声明称，欧盟通胀目前远高于春季的预期，预计2022年欧元区和欧盟的通货膨胀率将达到7.6%和8.3%的历史高位。

欧元区的前三大经济体——德法意三国均形势严峻。据德国联邦经济和气候保护部发布的数据，受乌克兰局势、能源价格高企和对俄制裁等因素影响，今年德国经济增速预计为2.2%，比俄乌冲突爆发前的预测值低1.4个百分点。法国国家统计与经济研究所已将法国全年经济增长预测下调至2.3%。鉴于俄乌冲突可能持续、欧美对俄罗斯制裁可能进一步升级等诸多不确定因素，法兰西银行年中经济形势分析认为，如果能源和食品价格进一步承压，法国今年经济增速还将远远低于已经下调的预期值，2023年或将陷入衰退。据路透社报道，意大利政府下调今年经济增长目标，从去年秋季预计的4.7%降至4%以下。意大利央行日前表示，如果俄罗斯不停止天然气供应，今年意大利经济将增长3.2%；如果俄罗斯停止供气，今年意大利经济增速将低于1%。

越来越多的欧盟人士认识到，他们正成为俄乌冲突的最大受害者。德国联邦议院议员魏德尔称：“我认为错误的一点是欧洲人对美国的极度依赖。欧洲人跟乌克兰人生活在同一片大陆上，是直接的邻居，而美国在大西洋的另一头，跟欧洲的地缘政治完全不一样，欧洲替美国挡子弹的做法太愚蠢了。”

“战略自主”渐行渐远

法国国际关系与战略研究所网站7月12日发表题为《欧洲战略自主处于“脑死亡”状态》的文章，作者是该研究所所长帕斯卡尔·博尼法斯。文章称，2019年，法国总统马克龙曾说北约处于“脑死亡”状态。如今，是欧盟战略自主“脑死亡”了。北约从来都没有像今天这样强势。大家都在要求美国人留在欧洲，增加兵力。

欧盟和北约成员国在美国怂恿下向乌克兰提供大量军援，纷纷提高国防预算，增加财政支出。德国宣布未来几年内将军费提高到每年GDP的2%以上。6月，德国联邦议院和联邦参议院投票批准了为德国联邦国防军设立1000亿欧元特别国防资金的提议。德国总理朔尔茨还表示，未来几年，德国平均每年的军费开支将达到700亿至800亿欧元。7月7日，法国国防部长勒科尔尼在国民议会国防委员会听证会上表示，2023年，法国计划编列440亿欧元国防预算，较2022年增加31亿欧元。勒科尔尼援引法国总统马克龙近期在欧洲防务展上的话称，法国已进入“战时经济”，需进一步加大国防投入。

不过，正如帕斯卡尔·博尼法斯强调的，欧洲各国都将增加军费开支，不是为了打造更强大的防务产业，而是为了购买美制装备。除了军事上的依赖，还有能源方面的依赖。为了摆脱俄罗斯能源，欧洲要以高得多的价格购买美国的天然气和石油，这将影响原本就已减弱的欧洲经济竞争力。

欧盟委员会7月15日公布新一轮对俄罗斯制裁方案，内容包括禁止进口俄罗斯黄金、加强军民两用及高端技术出口的管控措施、收紧此前实行的资产冻结措施等。方案还提议，将当前的对俄制裁措施延长6个月，直至2023年1月，之后再进行审查。迄今为止，欧盟已经对俄罗斯实施了6轮制裁。另一方面，欧盟成员国在7月18日举行的欧盟外长会上，就增加价值5亿欧元对乌克兰的军事援助一事达成协议，此举使欧盟向乌克兰提供的军援总额达到25亿欧元。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利在会后表示，只要战争还在继续，我们就要继续提供武器。

但是，欧盟的困境也越来越明显。分析人士指出，欧盟对俄罗斯的制裁已接近极限，新一轮制裁方案不论是在措施上还是力度上均体现了这一点。欧盟对乌克兰的援助也开始力不从心。据彭博社7月15日报道，欧盟委员会主席冯德莱恩今春曾承诺向乌克兰提供90亿欧元的紧急贷款，但由于欧盟内部面临严重经济困境，目前，仅就这一目标1/9的资金达成了一致。报道称，未来几个月，有关对乌援助的辩论或将变得更加困难。一名欧盟外交官警告，能源转型的成本、缓冲价格上涨的措施、军事支出的需求以及对乌克兰的援助，都在争夺各成员国本就不充足的财政缓冲资金。

“欧盟目前的措施能否持续，取决于俄乌冲突本身的变化和发展。不过，可以肯定的是，随着时间的延长，欧盟对俄施压、对乌援助面临的问题会越来越多、可持续性会越来越弱。”丁纯说。

(责编：胡永秋、杨光宇)