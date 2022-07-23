新华社北京7月22日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯、乌克兰22日分别与土耳其和联合国就从黑海港口外运农产品问题签署协议。欧盟理事会21日通过欧盟委员会对俄罗斯制裁一揽子新措施的提案。

——土耳其、俄罗斯、乌克兰和联合国代表22日在土耳其最大城市伊斯坦布尔就从黑海港口外运农产品问题举行签署协议仪式。乌克兰基础设施部部长库布拉科夫、俄罗斯国防部长绍伊古分别与联合国和土耳其方面签署了相关文件。

——俄罗斯政府网站22日发布消息说，俄政府已更新对俄驻外机构采取不友好行动的国家名单并签署相关法令。该名单新增希腊、丹麦、斯洛文尼亚、克罗地亚和斯洛伐克。

——俄罗斯外交部21日发表声明说，由于澳大利亚政府此前对俄实施制裁，俄罗斯基于对等原则决定禁止39名澳大利亚政府人员和国防承包商进入俄罗斯。根据俄外交部网站公布的名单，禁止入境的澳大利亚公民包括澳大利亚内政部副部长桑德斯等。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫22日通报说，7月5日至20日，俄军使用高精度地基和空基武器在顿涅茨克地区摧毁美国生产并转交给乌克兰的4套“海马斯”多管火箭炮系统发射装置和一辆运输装填车。此外，俄军使用高精度武器摧毁乌军第59摩步旅位于尼古拉耶夫东部的一处火炮武器库，还在哈尔科夫州和顿涅茨克地区击落了乌克兰12架无人机。

——乌克兰国家通讯社22日报道说，3月1日至7月21日，共有超过87.7万吨粮食通过外喀尔巴阡海关转运往欧盟国家。乌克兰总统办公室主任叶尔马克表示，乌克兰需要及时获得更多的武器，以便在冬天到来之前结束冲突。另据报道，俄军当日对苏梅、切尔尼戈夫等地区进行了大规模炮击。

——欧盟理事会21日通过欧盟委员会对俄罗斯制裁一揽子新措施的提案，禁止俄黄金进口到欧盟，并扩大受管制物品和技术清单。欧盟21日晚公布了对俄罗斯个人和组织的最新制裁清单。清单列出了受欧盟制裁的自然人、法人和实体，包括俄罗斯第一副总理安德烈·别洛乌索夫、莫斯科市长谢尔盖·索比亚宁等人。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示，欧盟多年来的对俄施压政策明显“没有前途”和“徒劳无益”，但对全球经济和安全的灾难性后果“越来越明显”。

——据俄总统网站消息，俄罗斯总统普京22日与白俄罗斯总统卢卡申科通电话，双方重申不断加强两国联盟关系。（参与记者：赵冰、刘恺、李铭、李东旭、王峰、鲁金博）

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