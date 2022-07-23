7月22日，在土耳其伊斯坦布尔多尔玛巴赫切宫，土耳其国防部长阿卡尔（右）、联合国秘书长古特雷斯（中左）与俄罗斯国防部长绍伊古（左）在签署协议。新华社记者 沙达提 摄

新华社伊斯坦布尔7月22日电（记者王峰）土耳其、俄罗斯、乌克兰和联合国代表22日在土耳其最大城市伊斯坦布尔就从黑海港口外运农产品问题举行签署协议仪式。

当地时间17时左右，在伊斯坦布尔多尔玛巴赫切宫，乌克兰基础设施部长库布拉科夫、俄罗斯国防部长绍伊古分别与联合国秘书长古特雷斯和土耳其国防部长阿卡尔签署相关文件。

协议内容包括：在伊斯坦布尔建立联合协调中心并确保粮食运输安全，俄乌双方同意任何一方都不攻击运送农产品的船只，伊斯坦布尔联合协调中心将由各方指派代表对进出港口的船只进行联合管理，包括敖德萨港在内的3个乌克兰港口将开始向外运出粮食和化肥等。

7月22日，在土耳其伊斯坦布尔多尔玛巴赫切宫，土耳其国防部长阿卡尔（右）、联合国秘书长古特雷斯（中左）与乌克兰基础设施部部长库布拉科夫（左）在签署协议。新华社记者 沙达提 摄

签署协议前，古特雷斯和土耳其总统埃尔多安分别发表讲话。古特雷斯说，将农产品运往世界各地的市场将有助于消除全球粮食供应短缺，缓解价格高企的压力。即将签署的协议必须得到全面实施，因为世界迫切需要该协议以应对全球粮食危机。

埃尔多安表示，该协议将在解决全球粮食危机方面发挥重要作用，从黑海外运粮食将在未来几天启动。“到目前为止，船只从出发到安全运输等每一个细节都经过讨论，并达成共识。”他强调，相关协议的实施和监督极其重要，将由伊斯坦布尔联合协调中心来执行。

本月13日，土耳其、俄罗斯、乌克兰和联合国的代表在伊斯坦布尔就黑海港口农产品外运问题举行四方会谈，同意成立联合协调中心，确保粮食运输安全。

乌克兰素有“欧洲粮仓”之称，是玉米和小麦出口大国。据报道，受俄乌冲突影响，现有超过2000万吨乌克兰谷物滞留在敖德萨港无法运出。乌克兰指责俄罗斯封锁港口，阻止乌方出口粮食。俄方否认干扰乌方出口，指责乌方在黑海水域布设大量水雷，危及航行安全。

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