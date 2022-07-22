据报道，日本原子能规制委员会7月22日举行临时会议，正式批准东京电力公司制定的福岛第一核电站核污染水排海计划。对此，外交部发言人汪文斌在当日例行记者会上说，中方对日本政府单方面决定向海洋排放福岛核事故污染水表示严重关切和坚决反对，再次敦促日方切实履行应尽的国际义务，以科学、公开、透明、安全的方式处置核污染水，停止强推排海方案。

汪文斌指出，自去年4月日本政府作出错误决定以来，国际社会以及日本国内民众的质疑和反对一直没有停止。各方普遍关切日本向海洋排放核污染水可能给太平洋沿岸国家造成的海洋环境、公众健康等影响，并且就核污染水排海方案的正当性、日方数据的可靠性、净化装置的有效性、环境影响的不确定性等方面提出了很多疑问。

他说，国际原子能机构成立技术工作组两次赴日实地考察评估，迄未就日方的排海方案得出结论性意见，同时还提出诸多澄清要求和改进意见。中、俄两国向日方提出了联合技术问题单，迄未得到日方反馈。前不久，太平洋岛国论坛领导人会议和外长会议也就相关问题表达了严重关切。

汪文斌说，令人遗憾的是，日方始终对国际社会和国内民众的正当关切和合理诉求置若罔闻，非但没有同利益攸关方及有关国际机构进行充分、有意义的协商，反而一意孤行地推进排海管道建设和排海计划审批工作。日方这种置各方关切于不顾、企图制造既定事实的做法极其不负责任。

“我要重申，福岛核污染水处置关乎全球海洋环境和环太平洋国家公众健康，绝不是日本一家的私事。中方再次敦促日方，切实履行应尽的国际义务，以科学、公开、透明、安全的方式处置核污染水，停止强推排海方案。”他说。

汪文斌强调，在与利益攸关方和相关国际机构充分协商并达成一致之前，日方不得擅自启动核污染水排海。如果日方执意将自身私利凌驾于国际公共利益之上，执意要迈出危险的一步，必将为自己不负责任的行为付出代价，留下历史污点。（记者孙楠）

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