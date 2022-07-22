新华社德国卢布明7月21日电 通讯：这里的北溪静悄悄

新华社记者康逸 朱晟

7月21日是一个备受外界关注的日子。“北溪-1”天然气管道在为期10天的例行维护结束后，当天早上恢复供气。记者驱车3小时，从德国首都柏林赶到“北溪-1”管道在德“上岸点”——东北部港口城市卢布明。现场安静异常，只有两三家德国本地媒体，并未见到“北溪-1”工作人员。

这种安静并不能掩盖背后的隐忧重重。欧洲虽暂时解除断气警报，但面临的能源危机远未结束。目前，“北溪-1”仍处于减量供气状态，输气量约为满负荷运力的40%，未来供气情况也存在变数。

欧盟各国储气能力不均，调剂能力不一，今夏酷热天气又使欧洲多国天然气需求增加，加剧能源供应紧张局面。欧盟正要求成员国天然气库存在今冬前至少达到其储气能力的80%，德国更是希望在11月1日前达到95%。在当前情况下，这些目标均恐难顺利实现。

与之相关的通胀高企和经济衰退风险依然存在。欧盟统计局近日公布的数据显示，6月欧元区通胀率按年率计算达到创纪录的8.6%。欧盟委员会最新的夏季经济预测报告将今年欧盟通胀率从6.8%上调至8.3%，2023年通胀率从3.2%上调至4.6%。欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基斯表示，能源价格持续上涨的影响正扩散到其他领域，令通胀更加根深蒂固。

高通胀正严重影响消费者情绪。在生活成本上升、实际购买力下降的情况下，人们不得不削减开支，消费的显著下降进一步遏制经济增长。另一方面，生产成本上升已影响到生产领域，导致部分能源密集型企业停产。

为防止通胀恶化，欧洲央行不得不启动10多年来的首次加息，将欧元区三大关键利率上调50个基点。一些人士担忧，这将导致债务负担沉重的欧元区国家融资成本大幅攀升，增加债务危机爆发的风险。同时，欧洲央行还需避免货币政策调整引发衰退。

深陷高通胀的欧洲经济正从低速行驶转向“踩刹车”阶段。欧盟委员会最新夏季经济预测报告仅维持2022年欧盟经济增长2.7%的预期不变，2023年的经济增长预期则从2.3%下调至1.5%。欧洲央行预计，在能源供应严重中断、价格进一步飙升的情况下，2022年欧元区经济将仅增长1.3%，2023年将萎缩1.7%。

其实在“北溪-1”的不远处就有缓解眼下欧洲能源困境的解决之道——“北溪-2”管道。现已完工的“北溪-2”管道可使俄方直输德国的天然气量翻番，大大缓解欧洲供气压力，却因西方阻挠无法开通。现在，“北溪-2”只能静静地闲置在那里。

(责编：于洋、杨牧)