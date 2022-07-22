新华社德国卢布明7月21日电（国际观察）“北溪-1”恢复四成供气 欧洲能源危机难解

新华社记者康逸 朱晟 黄燕

俄罗斯向欧洲供应天然气的“北溪-1”号管道21日结束为期10天的例行年度养护，于当天早上恢复供气，但供气量仅为满负荷运力的40%左右。

分析人士指出，恢复供气暂时缓解了欧洲对其天然气短缺加剧的忧虑，但欧洲追随美国制裁俄罗斯招致的能源危机及其溢出效应远未消退，相关应对措施也面临重重困难。

能源警报未除

北溪天然气管道公司发言人21日说，“北溪-1”号管道已恢复供气，但实现满负荷运转还需一段时间，目前每天供气量为6700万立方米，即与管道接受养护前的水平一致，为满负荷运力的40%左右。

德国能源监管机构联邦网络局负责人克劳斯·穆勒在社交媒体上写道，鉴于60%的供气减少量和政治层面的不稳定性，“目前没有理由完全解除警报”。

“北溪-1”号管道2011年建成，东起俄罗斯维堡，经由波罗的海海底通往德国卢布明，再经德国境内两条连接管道传送至德国各地及其他欧洲国家天然气管网，目前是俄罗斯对欧洲主要输气管道。俄罗斯天然气工业股份公司（俄气）是北溪天然气管道公司最大股东。

本月11日起，“北溪-1”暂停输气，展开年度例行维护。而在6月中旬，俄气以德国西门子公司未及时交还俄气送修的涡轮机为由，将经由“北溪-1”号管道输往德国的天然气供应量减少近60%。西门子公司称，涡轮机被送到加拿大维修，但受加拿大对俄制裁影响无法交还。据悉，该涡轮机预计24日运抵俄罗斯。

分析人士指出，鉴于“北溪-1”恢复供气后仍远未达到满负荷运力，且今夏酷热的天气推高了欧洲的能源需求，高度依赖俄罗斯供气的德国等欧洲国家需要努力寻找足够的天然气过冬，不排除这些国家届时可能实施能源配给。

欧俄能源博弈

长期以来，欧洲高度依赖俄罗斯天然气、石油等能源供应。近年来，由于俄乌关系紧张，俄罗斯逐步增加绕过乌克兰的对欧输气管道，但受到西方对俄制裁和俄反制措施等影响，相关输气管道也并不通畅。

例如，俄德双方曾经力推的“北溪-2”号天然气管道于2021年建成。今年2月，受俄乌局势变化影响，德国宣布暂停“北溪-2”号天然气管道项目认证程序。此外，经白俄罗斯和波兰进入德国的“亚马尔-欧洲”天然气管道原本也是俄天然气输欧的重要通道。5月底，波兰拒绝了俄反制西方制裁的“卢布结算令”，宣布停止接收俄罗斯天然气。

德国副总理兼经济和气候保护部长罗伯特·哈贝克对媒体说，德国不能依赖俄罗斯供气，需进一步减少天然气用量，充实天然气库存。他指责俄罗斯利用能源供应“胁迫欧洲和德国”。

俄罗斯总统普京日前对媒体表示，俄气过去和现在一直在履行其能源供应义务，未来也将如此。欧洲国家试图将自身在能源政策上犯错导致的危机归咎于俄罗斯毫无道理。欧洲当前的能源危机不怪俄方减供，而是缘于西方对俄制裁。

德国克劳斯塔尔工业大学和下萨克森州能源研究中心教授侯正猛在接受新华社记者采访时说，欧洲国家拿能源作为武器制裁俄罗斯，结果遭到制裁措施反噬，导致通胀率飙升，甚至冬天还可能要挨冻。

难觅有效替代

为应对天然气短缺，欧盟一方面计划“省气”，另一方面四处“寻气”。

欧盟委员会20日公布一项提案，提议从2022年8月1日至2023年3月31日，各成员国采取自愿措施，将天然气使用量与前5年同期平均水平相比减少15%以上。若届时出现天然气供应严重短缺等情况，欧盟可以采取强制措施实现这一目标。该提案遭到西班牙、葡萄牙等多国反对。欧盟成员国能源部长拟于下周开会讨论这项提案。

俄罗斯《独立报》刊文评述，如果欧洲想“弃用”俄罗斯天然气，减少15%的天然气用量远远不够。据英国石油公司统计，2021年俄罗斯向欧洲出口的天然气占欧洲天然气需求总量的32%。

另一方面，近期欧洲多国高官频繁前往中东、非洲等地区寻求能源供应替代方。但有分析说，欧洲短期内摆脱对俄能源依赖并不现实，其他国家很难立即满足欧洲市场能源需求，即使是液化天然气出口大国也无法在短时间内调整其出口市场。同时，物色替代方存在过程长、成本高等问题。

德国、奥地利、希腊、荷兰等国近期相继宣布重开煤电厂或采取措施支持煤电。但分析人士指出，这些措施会扰乱欧洲国家的新能源发展计划，以牺牲环保为代价，将对欧盟到2050年实现碳中和的目标产生不利影响。

俄国家能源安全基金副主任阿列克谢·格里瓦奇说，过去几个月，欧洲能源供应的替代来源已经发挥了最大潜力，接下来如果“北溪-1”号天然气管道运力不恢复，欧洲将无法解决供气替代问题。

还有分析认为，受能源危机影响，深陷高通胀的欧洲经济正从低速行驶转向“刹车”阶段，衰退风险进一步加剧。（参与记者：黄河）

(责编：于洋、贾文婷)