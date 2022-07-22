新华社洛杉矶7月21日电 综述：美国新冠病例超9000万 累计死亡病例超102.5万

新华社记者谭晶晶

美国约翰斯·霍普金斯大学统计数据显示，截至21日，美国累计新冠确诊病例已超过9000万例，累计死亡病例超过102.5万例。当天，美国总统拜登确认感染新冠病毒。专家表示，变异新冠病毒奥密克戎毒株新亚型BA.5在美加速传播，导致近期感染病例激增，其造成的突破感染率很高，美国疫情防控面临严峻挑战。

突破感染指病原体突破了疫苗的防线，导致完成疫苗接种的人感染疫苗本该预防的疾病。白宫21日上午通报说，拜登当天新冠病毒检测结果呈阳性，有非常轻微的症状。据介绍，拜登自20日晚开始出现流鼻涕、疲劳、偶尔干咳等症状，他已开始服用治疗新冠感染的抗病毒口服药物奈玛特韦/利托那韦组合。拜登此前已全程接种新冠疫苗以及两剂加强针，他将在白宫隔离并继续全面履职。

除拜登外，一段时间以来美国已有多名政要和知名专家感染新冠病毒，包括副总统哈里斯、美国国家过敏症和传染病研究所所长福奇、司法部长加兰、商务部长雷蒙多、卫生与公众服务部长贝塞拉等。

美国加利福尼亚大学洛杉矶分校公共卫生学院流行病学系主任张作风教授近期接受新华社记者采访时说，目前在美国占据主导地位的BA.5新亚型具有传染性强、潜伏期短、传播速度快、无症状感染者比例较高等特点，考虑到新亚型免疫逃逸能力更强，而且人们接种疫苗一段时间后抗体水平逐渐下降，因此目前的突破感染率较高。但接种疫苗及加强针仍可显著降低新冠重症率和死亡率。

近来美国疫情指标均再现“上升潮”。美国疾病控制和预防中心最新每周疫情报告显示，全美新冠确诊病例、死亡病例、住院病例较前一周分别增加15.7%、12.6%及14.4%。美国有超过三分之一的县郡或地区属于新冠病毒社区传播率高水平地区。

据美疾控中心数据，目前美国平均日增新冠确诊病例约12.6万例，平均日增死亡病例约350例，平均日增住院病例约6200例。专家表示，美国实际病例数可能远高于官方统计数据，因为一些轻症群体不再去做检测，还有些人在家中检测，并不上报结果。

美疾控中心最新数据显示，截至7月16日的一周，BA.5导致的病例占全美确诊病例总数的77.9%，BA.4占比12.8%。自5月中旬以来，这两种新亚型导致的感染病例数持续上升。

美国媒体《政治报》报道称，目前美国新冠确诊病例再次飙升，但各州并没有新的应对计划，其应对目前每天新增13万例确诊病例的措施与4个月前应对每天新增3万例时的措施没什么不同。

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