美国国会在6月份通过了一项枪支管制法案，加强对最低龄购枪者的背景审查。虽然这是美国近30年首次就控枪立法，但外界普遍认为这是“隔靴搔痒”，无法从根本上解决美国枪支暴力问题。

当地居民 杰克·高尔文：美国总统拜登签署的那个法案的意义在于30年来第一次共和党人和民主党人一起对持枪实行最轻微的控制。但我们需要很多，比这多得多。例如，我们需要禁止自动武器。

根据美国智库皮尤研究中心近日发布的民意调查，大多数美国人认为拜登于6月份签署的控枪法案力度不够，难以有效减少美国国内泛滥的枪支暴力，就像“隔靴搔痒”。其中，有78%的受访者对这项法案能否有效减少枪支暴力持怀疑或否定态度；有42%的受访者认为新法作用不大，36%的受访者则认为“完全没用”。此外，63%的调查对象希望国会通过新一轮控枪立法，解决枪支暴力问题。有法学专家认为，这项法案加强对18至21岁的潜在枪支购买者的背景调查，为各州提供了相应的资金，但并没有禁止销售突击型步枪或高容量弹夹，其象征意义远大于实际意义。

纽约市立约翰杰刑事司法学院教授 丹尼尔·费尔曼：（控枪法案是）那群参议员精心设计的，共和党和民主党双方都明白这是一个非常大的妥协，并没有完全实现，那些最积极地试图控制枪支暴力的人所寻求的目标。可以肯定的是，它远远没有解决枪支暴力问题。

就在控枪法案通过不久，美国最高法院，以6票支持、3票反对的结果，判定纽约州一项限制民众在公共场所“隐蔽携枪”的控枪州级法律违宪。最高法院还首次表示，美国宪法保护个人在公共场合携带手枪进行自卫的能力。这种判决似乎给刚刚在控枪法案上取得的一些进步的美国两党一记响亮的耳光。对此，丹尼尔·费尔曼表示，这种判决的出现无疑是政治分歧的结果，在政治面前，法律完全没有起到应有的作用。

纽约市立约翰杰刑事司法学院教授 丹尼尔·费尔曼：目前最高法院的大多数人（都是保守派），所以裁决所证明的是目前最高法院的多数人的意见，从法律真正要求的意义上看是没有法规可言的。

而在美国枪支暴力事件频发的背后也有着复杂的因素，根深蒂固的枪支文化是一个重要原因。想要从根本上解决美国的枪支暴力问题，就要采取更严格的控枪法案。

当地居民 杰克·高尔文：现有法律让人们太容易获得枪支了，我们应该像其他国家那样控制枪支。

当地居民 伊丽莎白·格林：我们需要有一个真正实施的全国的法案。我不明白为什么会有阻力，因为事实就在那里，大规模枪击案当前不断发生，此前也不断有大规模枪击案，我不明白这是为什么。

（来源：央视新闻客户端）

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