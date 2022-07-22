目前，美国累计新冠肺炎确诊病例已超过9000万例。这一数据意味着美国平均每3.6个人中，就有一人感染新冠病毒。

根据美国约翰斯·霍普金斯大学的统计数据，自2020年1月21日美国报告首例新冠肺炎病例，直至当年11月9日美国累计确诊病例突破1000万例，用时9个多月。之后，美国疫情加速恶化。2021年1月1日，也就是累计确诊病例突破千万例仅一个多月后，美国累计确诊病例超过2000万例；3月24日，美国累计确诊病例又超3000万例。之后，美国疫情发展速度一度放缓，直到接近半年后的2021年9月6日，美国累计确诊病例突破4000万例。2021年下半年，美国疫情再次加速恶化，不到三个半月的时间，当年12月13日，美国累计确诊病例突破5000万例。整个2021年，美国累计确诊病例数接连突破了2000万、3000万、4000万和5000万例关口，一年增长了超过3000万例。

随着奥密克戎毒株在全美快速传播，美国疫情汹涌，单日新增确诊病例屡创新高，2022年1月9日，美国累计确诊病例就已经超过6000万例，用时还不到一个月的时间。然而，更快的是，仅仅12天后，美国累计确诊病例超过了7000万例，这一数据意味着超过五分之一的美国人感染新冠病毒。两个多月后，3月29日，美国累计确诊病例增长到8000万。三个多月后，美国累计确诊病例超过了9000万例，美国累计确诊病例人数依然居世界之首。

美国新冠患者：我经历了许多真实的噩梦

希瑟·伊丽莎白·布朗是美国超过9000万新冠感染者中的一个。在确诊感染新冠两年多之后，布朗的身心仍在遭受长期影响。她表示，回忆起这两年多的经历，好像做了一场真实又痛苦的噩梦。

新冠患者 希瑟·伊丽莎白·布朗：我想要过正常的生活，可以不用时不时想起我曾经感染过新冠，不用去想我是如何与病毒抗争的，也不用想起我遭受的那些痛苦。

2020年4月，布朗确诊感染新冠病毒。确诊48小时后，布朗就陷入了昏迷，在随后的31天里，她只能依靠呼吸机维持生命。

新冠患者 希瑟·伊丽莎白·布朗：新冠病毒夺走了我太多东西，我做了太多真实的噩梦，我醒过来了，但是不能说话，不能走路，整个身体的左侧都很虚弱，甚至不能自己按键呼叫护士。

出院之后，布朗一直没有彻底痊愈，两年多来，她的身心仍然饱受折磨。由于长期使用呼吸机躺在床上，导致布朗肌肉虚弱，她还需要进行长期训练，以恢复身体机能。

新冠患者 希瑟·伊丽莎白·布朗：我从没有想过我三十多岁就要面临如此严峻的健康挑战，还需要重新学习走路。

疫情恶化 防控松懈 美国面临更严峻挑战

近期，新冠病毒奥密克戎毒株新亚型BA.5和BA.4在美国加速传播，掀起新一波感染高峰。目前，美国累计新冠肺炎确诊病例已超过9000万，并有超过一半的人口生活在美国疾病控制和预防中心划定的疫情高风险区。

美国专家及媒体纷纷表示，由于防控措施松懈，美国恐怕在未来几个月将迎来更严峻的挑战。

美国疾控中心近日数据显示，自5月中旬以来，BA.5和BA.4这两种新亚型导致的感染病例数持续上升。根据其14日发布的数据，目前全美有55%，也就是超过一半的人口生活在新冠肺炎疫情高风险区。而在此前一周，这一数字为32%。此外，还有30%的美国人居住在中风险区。

此外，截至17日的一周，包括纽约州萨福克县、加利福尼亚州圣迭戈县、得克萨斯州达拉斯县在内的数个地区从中风险区上升为高风险区。

多名美国卫生官员表示，鉴于目前很多美国人在家自行检测或者干脆不做检测，全美范围内的实际确诊病例数可能被大大低估。美国斯克里普斯研究所遗传学家托波尔认为，美国真实的日增确诊病例数可能高达100万例，非常令人担忧。

与此同时，全美新冠住院人数也在持续上升。美国疾控中心主任沃伦斯基日前表示，自5月初以来，美国七天平均日增新冠住院人数已经翻番。另有数据显示，美国大多数地区新冠住院人数都在增加，且比去年同期严重多倍，医院压力陡增。

防控措施松懈 美疫情防控面临巨大挑战

《华盛顿邮报》此前报道称，在BA.5来袭之际，美国许多疫情防控措施早已取消，飞行旅行已基本恢复到疫情前水平，公众大部分已放弃戴口罩、保持社交距离等措施，这些都给病毒可乘之机。

美国圣路易斯华盛顿大学医学院副教授齐亚德·阿里说，目前根本没有预防新冠感染的公共卫生措施。“风险就在那儿，显而易见，但我们已经放松了警惕。”

（来源：央视新闻客户端）

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