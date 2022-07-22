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新闻观察丨疫情政治化凸显美国制度失灵和治理无能

2022年07月22日14:07 |
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美国是名副其实的“全球最大抗疫失败国”。有分析认为，回顾美国两年来的抗疫历程，始终被政治所绑架，党争与极化正把美国民众推入更加危险的境地，也加剧了社会顽疾的恶性循环。

自疫情暴发至今，美国民主、共和两党在诸多重大公共事项上分歧严重，使国家治理陷入低效无能的泥潭。《华盛顿邮报》刊文指出，新冠疫情撕开了美国社会肌理，全面冲击经济，广泛扰乱社会不同层面，代价沉重，创伤深远。疫情发生两年多来，美国政府应对鲁莽且急躁，早早鼓励民众放弃防疫，将责任推卸给各州，关于戴口罩、打疫苗等防疫措施的辩论被彻底政治化，官员、政客乃至卫生机构混乱信息侵蚀公众信任。有分析认为，从是否强制打疫苗，到防疫资金的分配，美国几乎每项与疫情防控相关的决策，都掺杂政治斗争。

美国少数族裔受疫情冲击更大

在 “政治抗疫”之下，美国固有的种族歧视等社会顽疾正在加剧。美国一项研究显示，新冠疫情使美国人平均预期寿命减少了1.13岁，这是自第二次世界大战以来最大降幅。其中，非洲裔和拉美裔的平均预期寿命下降了2.1岁和3.05岁。美国疾控中心的数据显示，在疫情中失去主要监护人的儿童中，白人儿童占35%，少数族裔儿童占65%，而少数族裔只占美国人口的39%。此外，少数族裔受疫情冲击更大的原因包括收入和机会的不平等。

美国穷人权益组织与联合国经济学家合作编写的一份《穷人新冠疫情报告》指出，美国贫困县的疫情总体死亡率几乎是富裕县的两倍，而死亡率最高的前300个县，平均有45%的人口都生活在贫困线以下。还有调查显示，疫情期间近20%的美国家庭花光了全部储蓄，将近三分之二年收入低于50000美元的美国家庭难以支付房租、医疗和食品开销，尤其是非洲裔和拉美裔家庭受冲击最大。

法国《世界报》指出，美国把昂贵的医疗卫生体系留给富人，放任穷人被剥夺社会保障。在医疗卫生等领域，疫情对有色人种造成了更严重的影响。

（来源：央视新闻客户端）

(责编：贾文婷、高歌)

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