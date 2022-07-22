参考消息网7月21日报道 阿联酋《海湾新闻报》网站7月19日发表题为《西方正在输掉“全球叙事战”吗？》的文章，作者是拉姆齐·巴鲁德。全文摘编如下：

在一篇博客文章中，回顾7月7日至8日在印尼巴厘岛举行的二十国集团外长会议，欧盟高级代表何塞普·博雷利似乎接受了一个痛苦的事实，即西方正在输掉他所谓的“全球叙事战”。

博雷利承认：“全球叙事战正在全面展开，就目前而言，我们没有取得胜利。”这位欧盟最高外交官还说，解决方案是：“作为欧盟，我们必须进一步采取行动，驳斥俄罗斯的谎言和战争宣传。”

博雷利的文章证明了一个很不正确的逻辑，正是这种逻辑导致西方目前在输掉所谓的“叙事战”。

博雷利首先向读者保证，虽然许多发展中国家拒绝加入西方对俄罗斯的制裁，但“大家都同意”——尽管“措辞含糊”——“需要奉行多边主义和捍卫领土主权等原则”。

这样的声明给人留下的直接印象是：西方是捍卫多边主义和领土主权的全球先锋。然而事实恰恰相反。美国和西方国家对伊拉克、波斯尼亚、阿富汗、叙利亚、利比亚以及世界其他许多地区实行军事干预，这些行动基本上是在没有得到国际社会许可、毫不顾忌国家主权的情况下进行的。

和其他西方外交官一样，博雷利没有提及西方对别国事务的屡次以及持续不断的干预，同时把俄乌战争描绘成“公然违反国际法、违背《联合国宪章》基本原则、危及全球经济复苏”的最鲜明例证。

博雷利会用如此强硬的言辞描绘欧洲国家及其盟友在世界部分地区发起的众多战争罪行吗？比如，法国在马里的卑劣战争罪行。

当西方对莫斯科实施制裁时，它只想到自己的国家利益，错误地把核心放在打败俄罗斯上。

具有讽刺意味的是，博雷利指责二十国集团成员的所作所为只关注它们自己的国家利益。他在文中写道：“一个残酷的事实是，国家利益往往超越对更宏伟理想的普遍承诺。”

如果说打败俄罗斯是博雷利和欧盟“更宏伟理想”的核心，那么世界其他国家、尤其是发展中国家为何要接受西方的优先考虑事项呢？

我们还需要提醒博雷利，西方的“全球叙事战”早在2月24日之前就已宣告失败。许多发展中国家正确地看到了西方利益与其自身利益相悖。这种看似愤世嫉俗的观点是几十年来真实经历造就的结果，其始于西方的殖民行动，终于它们的常规军事和政治干预。

一些人谈到“更宏伟的理想”，仿佛西方是唯一在道德上成熟的实体，能够以无私、超然的方式去思考是非曲直。但他们错了。

除了没有证据支持博雷利的说法之外，这种居高临下的言语本身就是文化傲慢的一个表现。它使非西方国家无法在政治道德问题上接受西方，或与之打交道。

例如，博雷利指责俄罗斯“蓄意把粮食当作武器，用来对付世界上最脆弱的国家，特别是非洲国家”。即使我们接受这个问题存在的前提，认为这是道德驱动的立场，但博雷利怎么能证明西方的制裁是合理的？事实上，西方制裁让全球“脆弱国家”的许多人都在挨饿。

鉴于美国和北约在阿富汗进行了长达20年的毁灭性战争，这场战争导致数以万计的人身亡或致残，或许阿富汗人是当今世界上最脆弱的。

尽管美国及其西方盟友在去年8月被迫撤出阿富汗，但阿富汗的数十亿美元资金被非法冻结在西方银行账户中，使得整个国家濒临饥饿边缘。

为什么博雷利不把他的“更宏伟理想”应用到这一特定情景上，要求西方银行立即解冻阿富汗的资金？

事实上，欧盟、北约和西方正在输掉这场全球叙事战。

(责编：贾文婷、高歌)