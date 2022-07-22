新华社法兰克福7月22日电 记者手记：欧元暴跌背后的美国算计

新华社记者单玮怡

年初至今，欧元对美元汇率已下跌超10%，日前更是一度跌破1比1关口，创下近20年最低纪录。这一轮欧元汇率持续下跌，一方面体现了美国货币政策调整给欧洲带来负面溢出效应，另一方面再次印证一个事实——美国在欧洲地区挑动对抗、制造动荡，欧元和欧洲经济往往都会成为牺牲品。

今年3月以来，美联储因通胀高企等因素连续收紧货币政策，至今已3次加息，且加息力度一次大于一次。由于同期欧洲央行货币政策紧缩步伐远落后于美联储，美欧利差不断加大，导致更多国际资本从欧洲流向美国，加剧欧元下跌趋势。美国货币政策调整的这种负面溢出效应，让人想起美国前财政部长康纳利的“名言”——“美元是我们的货币，却是你们的麻烦。”

此轮欧元汇率下跌的更深层原因在于，乌克兰危机升级严重冲击欧洲经济，市场对欧洲经济长期前景担忧加剧、信心不足。花旗集团货币分析师易卜拉欣·拉巴里认为，市场不仅担心欧洲经济出现短期衰退，更担心欧洲经济长期陷入困顿。诺贝尔经济学奖得主、美国经济学家保罗·克鲁格曼日前发表文章说，欧元汇率大跌的核心原因是，投资者大幅下调对欧洲竞争力和欧元长期价值的预期。

乌克兰危机升级的根源，是美国为维护霸权私利，在欧洲蓄意挑动冲突对抗。众所周知，制造“可控的动荡”是美国维护其霸权的重要“法宝”。美国借推动乌克兰危机升级，既可以打压俄罗斯，又能通过制造欧洲地区动荡，保证美国对欧洲安全等事务的主导权。当欧洲多国因地缘冲突深陷能源短缺、通胀高企等困境时，美国还借机在能源、军工等领域成为大赢家。意大利前经济发展部副部长杰拉奇表示，北约在美国主导下不断东扩是造成俄乌冲突的根源之一，而冲突的代价却主要由欧洲承受，“美国迅速结束这场冲突的动机并不存在，因为是欧洲人在承受更大的代价”。

欧元已不是第一次由于美国在欧洲生乱而受到伤害。1999年，欧元正式发行后不到3个月，美国主导的北约就发起科索沃战争。曾任德国波茨坦大学欧洲国际经济关系研究所所长的保罗·维尔芬斯指出，这场战争不仅在南联盟造成人道灾难，也导致欧元刚呱呱落地就持续贬值，动摇了国际资本对欧元的信心。维尔芬斯指出，欧元的诞生被外界视为欧洲市场通过去美元化对美元霸权形成重要挑战。美国主导燃起科索沃战火，对欧元的打压效应清晰可见。

另一个典型例子是欧债危机背后美国的“异动”。2009年10月希腊政府曝出债务问题后不久，美国三大国际评级机构穆迪、标普和惠誉应声而动，下调了希腊的主权信用评级，危机率先在希腊爆发。此后，夸大危机、唱衰欧元的声音在美国此起彼伏。时任欧盟委员会主席巴罗佐表示，一个国家的主权信用评级这样敏感的事项，只掌握在三个机构手中，而且这三个机构都来自同一国家，这不合理。德国联邦经济和气候保护部国务秘书斯文·吉戈尔德指出，美国推波助澜的欧债危机令欧元元气大伤，欧元的国际使用程度至今仍未能恢复到2008年国际金融危机前的水平。

历史是最好的镜鉴，现实是最好的课本。透过历史和现实，可以看清欧元暴跌背后的美国算计，有利于让世人看穿美国的真实面目——为维系全球霸权，连盟友利益都会牺牲。

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