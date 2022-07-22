新华社萨格勒布7月21日电 专访：中企承建的佩列沙茨大桥通车意义重大——访中国驻克罗地亚大使齐前进

新华社记者李学军

中国驻克罗地亚大使齐前进21日在接受新华社记者专访时表示，作为中克共建“一带一路”和中国—中东欧国家合作标志性项目，佩列沙茨大桥定于本月26日通车，对带动“中国装备”“中国建造”走出去，深化中克、中欧互利合作具有重要意义。

据齐前进大使介绍，佩列沙茨大桥是首个在欧盟境内实施、由欧盟提供资金、采取欧盟标准、全球招标，由中方中标的重大工程项目，也是中方在克罗地亚承建的最大规模基础设施项目。自2018年项目正式开工以来，佩列沙茨大桥得到中克双方高度重视。

大桥施工期间，克罗地亚总理普连科维奇及相关内阁成员先后十余次现场考察项目，了解工程进度，协调解决相关问题，并将其列为政府四大战略任务之一。在两国领导人关心支持下，中国企业克服新冠疫情不利影响，兑现了按期建设高质量精品工程的承诺，展现了“中国速度、中国质量、中国管理”的显著优势，树立了中国企业的良好口碑和形象。

齐前进说，佩列沙茨大桥实现了中克欧三方互利共赢、共同发展。这座大桥成功连接起克罗地亚南北分隔的国土，当地居民和游客前往“亚得里亚海上的明珠”——杜布罗夫尼克再也不用多次出入邻国波黑国境，两三分钟就能走完原来耗时3个小时的路程。

大桥项目雇用当地员工250余名，创造了很多就业机会，同时培养了许多工程、技术和管理人才，有效带动当地企业发展，促进克经济社会发展。同时，先后有欧盟的18家设计咨询公司、45家施工企业及112家来自克罗地亚、德国、波兰等国的全球设备、材料供应商参与其中。项目严格遵守欧盟桥梁建设规范，所用钢结构全部达到欧洲最高标准。

齐前进强调，中国企业在项目施工中严格遵守欧盟和克罗地亚相关环保规定，最大程度减少工程对周围环境的影响。例如，采取气泡幕降噪措施，降低打桩噪音对海洋生物和周围居民的影响；采用远运钻渣至20海里外排放点方式，减少对沿岸水质的污染；采用工厂化预制、船舶运输、现场拼装的方法，减少生产污染。

齐前进说，大桥旁边的斯通湾是克罗地亚著名生蚝产地。当地养殖户告诉他，他们在大桥修建之初担忧项目会影响生蚝品质和产量，但事实证明，由于中国企业始终坚持最高环保标准，生蚝产量和品质完全没受影响，反而因为大桥的建成而打开了销路。

齐前进表示，今年是中克建交30周年。30年来，在两国领导人和两国人民共同努力下，中克关系始终保持高水平、全方位发展，友好合作、互利共赢始终是双边关系发展的主旋律。这座大桥就是两国成功合作的最新例证。大桥顺利通车必将进一步深化中克政治互信，加强双方发展战略对接，扩大经贸等各领域合作，推动中克全面合作伙伴关系迈上新台阶，将两国友谊提升到新的高度。

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