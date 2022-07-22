新华社耶路撒冷7月21日电（记者张天朗 王卓伦）作为中国和以色列建交30周年庆祝活动的一部分，“城墙连接你我”中以城墙图片展21日在以色列特拉维夫中国文化中心开幕。

此次展览共展出在9座城市拍摄的近60张城墙图片，其中包括南京、西安、兴城、荆州、襄阳、临海、寿县、凤阳8座中国城市，以及以色列北部海滨古城阿卡。作为新冠疫情发生以来首场在特拉维夫中国文化中心举办的大型线下活动，展览开幕当天吸引了近百名当地民众观看。

中国驻以色列大使蔡润在展览开幕式上致辞说，作为推动中以文化交流互鉴的一项重要举措，此次展览生动展示了中华民族和犹太民族厚重历史与灿烂文化的交相辉映，为两国民众了解彼此历史文化打开新的窗口，并为中以关系发展注入新的动力。

本次展览由特拉维夫中国文化中心、阿卡市政府和南京市文化和旅游局等机构共同主办，将持续一个月。特拉维夫中国文化中心主任陶晨在接受新华社记者采访时表示，继6月份在阿卡成功举办南京-阿卡城墙图片展后，此次在特拉维夫中国文化中心再次举办中以城墙图片展，并扩大了展览规模和范围。希望通过此次展览，让两国民众进一步了解彼此历史和文化，促进民心相通。

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