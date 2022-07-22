新华社莫斯科7月21日电（记者刘恺）俄罗斯外交部长拉夫罗夫21日在莫斯科表示，匈牙利政府希望从俄罗斯额外采购天然气，俄方将考虑这一请求。

据俄外交部网站消息，拉夫罗夫当天与到访的匈牙利外长西雅尔多举行会谈，双方探讨了在能源、交通等领域重大合作项目的实施情况，并重申了在扩建匈牙利核电站方面继续合作的意愿。

西雅尔多在会谈后的联合记者会上说，匈牙利政府决定额外采购7亿立方米天然气，没有俄罗斯的帮助这是无法实现的，匈牙利希望与俄方尽快完成相关谈判。

拉夫罗夫表示，全面执行俄向匈出口天然气的长期合同完全符合两国利益，俄罗斯将立刻研究匈方提出的增供天然气请求。

拉夫罗夫强调，俄罗斯将尽力发展与匈牙利的长期战略关系。俄方不希望西方对俄制裁阻碍俄匈合作，两国将寻求解决方案，以避免各领域的合作受到制裁影响。

去年9月，俄匈两国能源公司签订两份长期合同，规定俄罗斯每年通过经塞尔维亚和奥地利的天然气管道向匈牙利供应45亿立方米天然气。合同有效期为15年。

匈牙利总理府部长古亚什本月13日表示，俄乌冲突和欧盟对俄罗斯实施的制裁导致欧洲能源价格急剧上涨，在欧洲大部分地区引发能源危机。为保护匈牙利家庭和确保能源供应，匈政府决定国家进入能源紧急状态。

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