孙彦红

7月21日，欧洲中央银行宣布加息50个基点，自本月27日起生效。经过多年的超宽松货币政策，这是欧洲央行11年来首次加息，并高出预期的25个基点。近期，欧元对美元汇率一度跌破平价，欧洲经济下行压力加大，货币政策调整和经济前景备受关注。

高通胀是当前欧洲经济面临的首要难题，也是欧洲央行政策转向的直接原因。自2021年年中起，受全球经济复苏过程中的供需错配影响，欧元区通胀率一路飙升至去年底的5%。乌克兰危机爆发以来，美欧对俄制裁不断升级，全球供应链更趋紧张，能源与粮食高度依赖进口的欧洲经历了更严重的价格冲击。今年2月至6月，欧元区通胀率由5.1%升至8.6%，不断突破纪录，其中能源价格的同比上涨幅度由31.7%升至41.9%。虽然当前欧元区整体通胀率略低于美国，但是有近10个成员国的通胀率已超过10%，爱沙尼亚、立陶宛等波罗的海国家通胀率更是超过了20%。

欧洲经济复苏面临多重压力。从消费上看，高通胀导致民众生活成本增加，同时侵蚀了居民储蓄的实际价值，迫使民众压缩各类消费开支。6月份欧元区消费者信心指数终值降至-23.6，为2020年4月以来最低水平。从投资上看，高通胀抬高了企业生产成本，压缩了利润空间，加之需求趋于低迷，不少企业被迫减产或停产。6月份欧元区制造业采购经理人指数降至52.1，为2020年8月以来最低水平。从净出口上看，由于原料进口价格上涨、制造业成本提升以及外部需求放缓等因素，今年以来欧盟对外贸易逆差不断扩大，5月份达到436.25亿欧元。从国际金融市场来看，强势美元和美国紧缩货币政策产生的负面溢出效应已波及欧洲。

为应对当前经济难题，在货币政策上，除此轮加息外，欧洲央行已于7月1日终止净资产购买，并表示预计9月将再次加息。如果中期通胀持续或恶化，将会适当提高加息幅度。德国工商总会表示，虽然欧洲央行的决定不足以消除输入型通胀，但如果不加息，欧元对美元汇率会更加疲软，加剧能源价格上涨。但同时也要注意到，收紧货币政策还可能抑制经济增长，提升高债务成员国的再融资利率，进而推高债务市场动荡风险。就财政政策而言，经历新冠肺炎疫情发生后的大规模经济社会救助，当前欧洲国家政府债务处于历史高位。2021年底，欧盟与欧元区政府债务占国内生产总值（GDP）的比重分别为88.1%和95.6%，超过了60%的红线，分析大多认为未来欧洲国家通过财政扩张提振经济的空间有限。

总体来看，考虑到当前欧洲“下一代欧盟”复兴计划以及绿色和数字“双转型”的部分投资项目正在推进当中，第一季度复苏势头也较为强劲，预计全年经济仍将实现正增长。欧盟委员会7月14日将2022年欧元区GDP增长预测下调至2.6%，明年下调至1.4%。未来，欧盟及欧元区或将根据形势变化进一步使用政策工具来应对当前困境。

（作者为中国社科院欧洲研究所欧洲经济研究室主任）

《 人民日报 》（ 2022年07月22日 17 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)