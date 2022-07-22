陆 慷

应习近平主席邀请，印度尼西亚共和国总统佐科将于7月25日至26日访华。佐科总统是北京冬奥会后首位访华的外国元首，彰显了中印尼友好关系的战略高度，此访也将为构建中印尼命运共同体注入强劲动力。

中印尼树立了国与国之间互尊互信的典范。近年来，中印尼全面战略伙伴关系深入发展。两国高层交往频繁，习近平主席同佐科总统多次会晤，新冠肺炎疫情发生以来6次通话。两国元首频密沟通互动，引领中印尼关系不断前行。双方本着相互尊重、合作共赢精神，构建了双边关系政治、经济、人文、海上合作“四轮驱动”的新格局，弘扬了团结抗疫和共同发展的主旋律，明确了共建中印尼命运共同体的大方向。

中印尼打造了国与国之间务实合作的标杆。两国发展战略深度对接，雅万高铁等共建“一带一路”标志性项目不断取得重大进展。截至目前，雅万高铁全线土建工程完成量超过91%，13座隧道已全部贯通。“区域综合经济走廊”“两国双园”等重点项目为印尼发展和两国合作提供加速度。两国经贸合作提质升级，2021年双边贸易额首次突破千亿美元大关，中国连续9年成为印尼最大贸易伙伴，连续6年成为印尼最大的产品出口目的地国，中国还是印尼主要投资来源国。两国化挑战为机遇，合力打造抗疫合作新亮点，真正造福了两国和两国人民，体现了中印尼关系的韧性。

中印尼传统友好不断焕发新的生机。600多年前，郑和下西洋船队的足迹遍布印尼不少岛屿，两国人民友好往来、互学互鉴的历史记载不胜枚举。近年来，两国人文交流更加密切。新冠肺炎疫情发生前，中国是印尼最大外国游客来源国和印尼学生留学热门目的地，2019年有超过200万人次中国游客赴印尼旅游，1.5万余名印尼学生赴华留学。随着疫情逐步得到控制，两国人文交流将迸发出巨大潜力。

中印尼是发展中大国团结协作的中坚力量。中印尼曾携手反对帝国主义、霸权主义，在中方提出的和平共处五项原则基础上，万隆会议形成了促进世界和平与合作的十项原则，团结、友谊、合作的万隆精神时至今日仍然具有强大生命力。中印尼作为重要的发展中国家和国际社会重要成员，具有广泛共同利益，在地区和国际事务中保持着密切沟通协调。中国和印尼今年分别主办金砖国家领导人会晤和二十国集团领导人峰会，是全球治理“亚洲时刻”的两个主角。双方坚持“以人民之心为心、以天下之利为利”，高举多边主义旗帜，携手构建更加公正合理的全球治理体系和制度环境，积极维护广大发展中国家和国际社会的共同利益。

面对百年变局和世纪疫情，“世界怎么了，我们怎么办”是全人类的共同课题。中国和印尼同为发展中大国，在为国家谋发展、为人民谋幸福的道路上志同道合。两国将共同打造命运共同体，展现团结协作、命运与共的强劲势头，为地区和全球发展注入更多稳定性和正能量。

（作者为中国驻印度尼西亚大使）

《 人民日报 》（ 2022年07月22日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)