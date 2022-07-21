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世界青年发展论坛开幕

2022年07月21日22:32 | 来源：新华网
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　　新华社北京7月21日电 7月21日，世界青年发展论坛在京开幕。国家主席习近平向论坛致贺信。尼日尔总统巴祖姆、联合国秘书长古特雷斯、世界经济论坛创始人兼执行主席施瓦布等100多位中外嘉宾和100多个国家约2000名青年代表通过线上线下方式参加会议。

　　国务委员兼外长王毅以视频方式宣读习近平主席贺信，鼓励与会青年朋友们积极响应习近平主席的号召，以青年的活力、朝气和担当，为全球发展进步事业贡献自己的力量。

　　联合国秘书长古特雷斯向论坛发来视频致辞，希望各国大力支持青年在政治、经济和社会生活的各个方面发挥积极作用。

　　本次论坛由中华全国青年联合会主办，国际劳工组织、联合国教科文组织、联合国开发计划署、联合国人口基金、联合国防治荒漠化公约、联合国驻华系统、世界经济论坛共同支持。

　　本次论坛是习近平主席6月24日在全球发展高层对话会上亲自宣布举办的，旨在为落实联合国2030年可持续发展议程汇聚最广泛力量。论坛以“促进青年发展、塑造共同未来”为主题，分设“就业创业”“气候变化和绿色发展”“数字经济”“包容和公平的优质教育”四个主题论坛，面向全世界发出《青年优先发展国际倡议》，启动全球青年发展行动计划相关筹备工作。

(责编：牛镛、袁勃)

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