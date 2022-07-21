新华社科伦坡7月21日电（国际观察）斯里兰卡新总统面临多重考验

新华社记者车宏亮

经议会投票选举，临时总统维克拉马辛哈20日当选斯里兰卡新一任总统，并于21日宣誓就职。

分析人士认为，维克拉马辛哈具有丰富政治经验，获得斯议会第一大政党人民阵线党支持。他将面临一系列考验：政治上，各方分歧仍待消弭，政府组建需要各政党合作参与；经济上，亟需保障民众日常所需要的燃料、食品和药品等物资，抑制物价飞涨。

获主要政党支持

维克拉马辛哈现年73岁，曾多次出任总理，担任45年国会议员。

自1982年首次举行总统选举以来，斯里兰卡总统主要是由全国选民投票产生，特殊情形下，总统由议会选举产生。戈塔巴雅·拉贾帕克萨2019年11月赢得总统选举并宣誓就职，任期5年。本月9日，斯里兰卡首都科伦坡爆发抗议活动，拉贾帕克萨表示将辞职。斯议长阿贝瓦德纳15日宣布，拉贾帕克萨正式辞职，维克拉马辛哈出任临时总统。

根据斯宪法，总统未完成任期而辞职，议会应尽早选出新总统，以完成辞职总统的剩余任期。斯里兰卡议会20日投票选举新总统，维克拉马辛哈获得134票，其主要竞争对手人民阵线党议员阿拉哈佩鲁马获得82票。

作为统一国民党领袖的维克拉马辛哈能够当选，主要是因为获得人民阵线党的支持。斯里兰卡学者萨米塔·黑蒂格选前曾表示，人民阵线党将发挥决定性作用，不管是谁想获胜，都需要得到它的支持。

政治分歧需弥合

维克拉马辛哈当选总统后在议会发表讲话，呼吁各方与其合作共同应对国家面临的困境。他说，国家正处在紧要关头，各方应消弭分歧、走到一起。

斯里兰卡面临外汇匮乏、物资短缺、物价高涨、供电紧张等问题，今年以来时有抗议活动发生。4月初，除时任总统戈塔巴雅·拉贾帕克萨和总理马欣达·拉贾帕克萨留任外，斯里兰卡内阁其余全部成员递交辞呈。

时任总统戈塔巴雅·拉贾帕克萨当时呼吁议会各政党加入新内阁，共同应对国家面临的危机，但未得到积极响应。今年5月，由于他的支持者与反政府抗议者发生冲突，马欣达·拉贾帕克萨宣布辞职，维克拉马辛哈随后被任命为总理，但多个党派拒绝加入他担任总理的内阁。

斯里兰卡资深媒体人拉廷德拉·库鲁维特认为，各方政治力量的支持对于维克拉马辛哈尤为重要。眼下只有各方共同协力合作，斯里兰卡才可能早日走出动荡局面，为经济发展打下基础。

经济状况待改善

一些分析人士认为，眼下，斯里兰卡粮食、油气、药品等严重短缺，食品价格大幅上涨，通货膨胀不断加剧。新总统肩负的担子不轻。

从国内因素来看，斯里兰卡曾遭受英国殖民统治，殖民经济的遗毒导致该国经济至今仍严重依赖茶叶和橡胶等少数几种农作物，单一的经济结构导致其抵御风险的能力较弱。

从外部因素来看，旅游业是斯里兰卡外汇的主要来源之一，新冠疫情暴发后，来斯旅游的国际游客人数出现断崖式下跌。斯里兰卡2018年和2019年旅游收入分别为43.8亿美元和36亿美元，而2020年和2021年分别为6.8亿美元和5亿美元。斯央行数据显示，截至今年5月底，斯里兰卡外汇储备已不足18亿美元。而该国今年1月至5月每月进口的物资都在十几亿美元。今年2月以来，乌克兰危机升级等因素导致全球粮食和能源价格不断上涨，使得本就外汇紧张的斯里兰卡更加难以进口足够的粮食和能源，从而使其国内通胀问题持续恶化。

尽管面临诸多困难，斯央行行长维拉辛哈20日接受媒体采访时表示，他相信斯里兰卡能在5个月内走出当前危机。在国际货币基金组织救助到来前，新政府的责任是获得短期融资支持，以保障必需品的进口。

(责编：于洋、杨牧)