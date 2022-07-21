人民网北京7月21日电 （记者曲颂）7月20日，向斯洛文尼亚卢布尔雅那大学东亚研究图书馆图书捐赠仪式在中国社科院欧洲研究所成功举办。赠书仪式由欧洲研究所副所长刘作奎主持，欧洲研究所所长冯仲平致开幕词，斯洛文尼亚驻华大使苏岚、中国社会科学出版社副总编辑于伟平、卢布尔雅那大学兹拉特科·萨比奇教授、马尔科·霍切瓦尔教授分别采用线上线下方式出席会议并发言。

2022年是中国—斯洛文尼亚两国建交30周年，在社科院欧洲研究所的积极沟通协调下，在斯洛文尼亚驻华大使馆的大力帮助下，中国社会科学出版社向卢布尔雅那大学东亚研究图书馆捐赠112种，共224册英文版图书。此批图书均为近几年中国社会科学出版社出版的中国学者的学术专著和报告，涉及政治、经济、外交、社会、哲学、历史、语言等诸多领域，不仅体现了中国社会科学院在国内人文社会科学领域的最高学术水平，而且反映了当前中国各项事业发展的最新情况。这对于讲述真实立体的中国，推广传播中国历史文化和学术成果，促进欧洲学界了解和认识当下的中国无疑有着重要意义。

冯仲平在致辞中表示，中斯建交30年来，双方在各领域都有着富有成效的合作，推动中斯关系持续向前发展符合两国人民的共同利益。文化交流是促进民心相通的重要基础，而此次赠书活动有利于将更多中国文化、中国理念、中国想法传递给斯洛文尼亚人民，为增进两国人民相互了解和文明交流互鉴再添助力。

苏岚对此次赠书表示了感谢，她指出，中斯之间一直保持友好往来。近年来，虽然在疫情影响下，中斯人文交流受到了限制，但是书籍为两国加深了解提供了重要窗口，意义非凡。同时，苏岚还表示，斯洛文尼亚将在教育和文化领域启动新的发展计划，为未来中斯学术交流访问提供更多支持，以学术推动中斯关系不断深化。

于伟平表示，人文交流是增进国家及民众间相互理解和信任的重要途径，是推动构建人类命运共同体的重要途径。中国社会科学出版社通过中国社会科学院欧洲研究所搭建的桥梁和平台，向斯洛文尼亚卢布尔雅那大学东亚研究图书馆赠送图书，不仅开辟了中国社会科学出版社与社科院欧洲所合作的新篇章，而且为深化中斯合作、推动双方人文交流、加深中斯友谊贡献了力量。希望未来能与欧洲所的各位作者继续合作，出版更多优秀成果，为中国—中东欧国家合作做出更多贡献。

兹拉特科·萨比奇对中国社科院的赠书表达了感谢，他表示，卢布尔雅那大学与社科院欧洲所一直保持着良好的学术往来，而此次赠书进一步促进了双方学术交流的稳固发展，并为中国学术观点以及中国历史文化在斯洛文尼亚的推广起到了积极作用。

马尔科·霍切瓦尔认为，随着中斯关系的发展，斯洛文尼亚已经有越来越多的年轻人对中国文化感兴趣。他表示，书籍是文化的重要载体，这些精品著作将为斯洛文尼亚青年探索中国提供更有力的抓手，使他们能够认识更加清晰、真实、立体的中国。

随后，在欧洲所所长冯仲平的见证下，中国社会科学出版社副总编辑于伟平向苏岚大使赠送捐赠图书书单。

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