在美国的社交网站上，人们越来越频繁地讨论这个话题：“在世界上最富裕的国家成为穷人。”随着美国6月份消费者价格指数（CPI）同比上涨9.1%、再创40年来新高，成千上万的美国家庭更加精打细算地过日子，甚至在食品救济银行排起长龙。美国蒙茅斯大学的一项调查数据显示，42%的美国人表示在经济上难以为继，即近一半的美国人认为他们的日子快要“过不下去了”。

去年12月，美国总统拜登曾宣称7%的通胀“已经到顶”，但眼下已经破9，所谓“通胀见顶论”不攻自破。

拜登也承认，这个通胀数据有点高，但又称数据过时了，因为它没有反映6月中旬以来油气价格的走低。然而据彭博社报道，当前美国汽油价格虽然有所下跌，但仍比一年前高出约46%。美国专栏作者蒂姆·杨在社交媒体上一针见血地指出：“任何称剔除了食物和能源影响后通胀其实没那么高的人，你应该去试试一个月没有食物和燃料是什么样的，然后告诉我感觉如何。”

在美联储今年三次激进加息下，通胀依然高烧不退，6月份的“史诗级”加息也未产生史诗级效果。

在亚利桑那州的菲尼克斯市，排在圣玛丽食物银行门口的托马西娜·约翰说，她以前从来没领过食品救济，因为丈夫养得起她和4个孩子。但现在，没有救济已经“不可能活下去”。为了省汽油，约翰还跟邻居拼车来领食物。

31岁的约翰·斯顿住在达拉斯地区一套单间公寓里，她想升级到一室一厅，跟猫“分隔而治”，因为她的猫爱把她的床当成猫砂盆。然而这一心愿难以实现，因为房租涨得太多，她开始考虑带着猫搬出去合租了。汽油也贵到她每次只能加四分之一油箱。

越来越多的美国人意识到，通胀不是“暂时”的，只会越来越难熬。美国决策层先前一直坚持“通胀暂时论”，维持“无上限”的量化宽松政策。直到通胀爆表，他们才开始挥舞加息大棒试图“纠偏”。但美国分析师约翰·卢卡泰尼指出，美联储已经错失了应对通胀的机会，导致它变得根深蒂固，美联储可能需要考虑加息一百个基点。美国财经媒体《狼街》称，这一切使得现在的美联储成为有史以来“最鲁莽的美联储”。

现在，吃尽苦头的美国人嘲讽说，这场通胀是针对美国人民发起的“经济大战”。他们在网上发起请愿，请拜登“住手”。

“鲁莽”的经济大战

拜登还在努力寻找通胀见顶的证据，而美联储距离在今年将通胀抑制在2%的目标已经渐行渐远。

分析人士认为，美国通胀是财政货币政策过度刺激、产业结构失衡和高关税的必然结果。自新冠疫情暴发以来，美国推出大规模财政政策和超宽松货币政策“组合拳”，把利率降至接近于零，带来美元流动性大放水。巨额的刺激计划，包括“直升机撒钱”向民众直接派发现金的方式，刺激了被压抑的需求。

中国国际问题研究所经济外交与安全研究中心主任姜跃春认为，在经济尚未恢复的情况下，这些做法治标不治本，反而加剧了通胀风险。美国前财政部长拉里·萨默斯称，这些都导致需求过热，但另一方面，劳动力市场供给不足、供应链阻塞、供不应求导致通胀攀升。去年的“肯德基无鸡可炸、珍珠奶茶没有珍珠”便是美国供应链危机的冰山一角。旧金山联邦储备银行一项研究显示，截至2021年底，疫情纾困计划可能给通胀上涨“贡献”了3个百分点。

作为全球最大经济体和消费国，美国工业规模偏小，制造业占GDP比重不到11%，国内供给和需求严重不匹配，这也是高通胀的结构性原因。此外，贸易保护主义、高关税壁垒也成为推高商品价格的重要因素。美国全美零售联合会称，结束贸易战是抑制美国通胀最直接、最有效的做法。举例来说，一旦取消特朗普任期内对华商品加征的关税，可使美国物价下降1.3%。

“自私”的通胀大战

不断加码的加息政策刺激美元不断走强，也给其他货币造成巨大压力和冲击。

7月13日,欧元价值一度跌至低于美元，加剧了欧洲各国经济衰退的风险。分析人士认为，出口逆差、通胀高企、衰退忧虑加剧，正成为欧洲主要经济体的共同画像。

作为欧洲经济火车头的德国，自1991年以来首次出现贸易逆差。法国5月份的贸易逆差和通胀率也再创新高。欧元曾被寄予厚望，被认为是最有可能挑战美元霸权的货币。但在经历了十年的升值历程后，欧元出现持续性贬值，从最高点贬值近40%。但碍于债务违约等风险，欧元加息掣肘，面临进退维谷的局面。

除了欧元，近一年来，英镑、日元、瑞士法郎也都呈现同样的态势。英国《卫报》称，美国“自私的通胀大战”会把世界经济带入衰退，美国的自私漠视已经对英国和其他国家造成了可怕影响。

对于新兴市场而言，美元走强尤其蕴藏着巨大风险。联合国拉美经委会（CEPAL）预测今年拉丁美洲和加勒比地区的经济增速将放缓至2.1%。而去年这一数值是6.2%。

在“大块头”美元的重压下，依赖于美国经济的发展中经济体承受着风口浪尖的压力，以至于有这样一种说法：每当美元快速走强，拉美经济就要哭泣。国际货币基金组织战略、政策和审议主任帕扎尔巴西奥卢称，IMF将“大幅”下调全球经济增长预期，这也是IMF今年第三次下调全球经济预期。

拼车领食物、加油只舍得加四分之一油箱……时刻担心破产的美国人感到前所未有的焦虑。他们觉得，要挣目前平均水平两倍以上的工资，才能感到“经济安全”。蒙茅斯大学近日公布的一项民调显示，88%的美国人认为美国正朝着错误方向发展。

美国“通胀大战”不只触及美国人的神经，也殃及全世界。专家预测，在疫情未退、通胀高企、地缘政治环境极不确定的背景下，美国的做法极易扰乱全球经济秩序，破坏全球经济复苏进程，让世界为之埋单。这是美国极不负责的又一例证。

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（来源：央视新闻客户端）

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