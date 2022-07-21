中国日报网7月20日电 自从2018年美国挑起中美贸易争端以来，美方对价值数千亿美元中国输美商品加征关税，对相关技术进行出口管制并加大投资限制，美方一些官员不断鼓噪与中国“脱钩”的言行最终却成为美国企业和消费者之痛。

7月13日，美国劳工部公布的最新数据显示，美国6月消费者价格指数（CPI）同比上涨9.1%，涨幅高于此前市场预期的8.8%，再次刷新40年来的最高纪录，持续高企的通胀水平令美国企业和消费者叫苦不迭。

路透社7月20日报道称，美国消费者技术协会(CTA)周二发布的报告显示，受到前任总统特朗普对华加征关税措施影响，从2018年年中到2021年年底，美国企业为进口中国科技产品支付了逾320亿美元关税。

CTA国际贸易副总裁埃德 布日特瓦在一份声明中称，关税正在伤害美国企业，并未解决中国带来的挑战，在美国物价全面上涨之际，取消关税将缓解通胀，降低民生成本。

6月15日，全美零售业联合会（NRF）主席马修·谢伊通过NRF网站发表声明指出，加征的关税并非由中国支付，而是由美国进口商支付。

美国海关和边境保护局(CBP)数据显示，截至7月13日，根据301条款针对中国商品征收的关税总额为1454.3亿美元。正如美联储纽约银行最近指出的那样，这些关税“几乎继续完全由美国公司和消费者承担”。这使得每个美国家庭每年平均为此多花费近1300美元。

事实上，在美中关系紧张之际，美国商界人士不断发表客观理性的声音, 呼吁修补对华关系。

近日，史带集团首席执行官、美中关系全国委员会执行副主席莫里斯 格林伯格在《华尔街日报》刊发题为《我们希望重塑对华关系》的文章称，美中关系是世界上最重要的双边关系。美中两国企业在对方国家开设的业务遍及各行各业，两国贸易总额每年高达数千亿美元，为两国带来巨大利益。

美国和中国的合作历史悠久，可以追溯到第二次世界大战之前。直到近年来，双边渠道还为两国政府之间在多个层面的互动提供了机会，也为两国的商业、政策和学界领袖提供了会晤和交流看法的机会。

但是，在特朗普执政期间，这些渠道被取消，美中的分歧增加了，不信任度也随之增加。

文章说，很高兴注意到国务卿布林肯在其关于美中关系的首次重要讲话中表示，拜登政府随时准备加强与北京的直接沟通。这不仅需要中方愿意做出回应，还需要恢复已经存在了几十年的双边交流机制。

“我们应该以此为基础，尽己所能改善美中关系，这比以往任何时候都更符合美国利益。”

（编辑：齐磊 刘世东）

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