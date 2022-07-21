周晋竹 中国贸促会研究院国际贸易研究部主任、副研究员

今年5月份以来，随着国内新冠肺炎疫情防控形势总体改善，稳增长的政策措施效果逐步显现，中国外贸运行出现了积极变化。据海关统计，今年上半年中国货物贸易进出口总值19.8万亿元人民币，同比增长9.4%。其中，出口11.14万亿元，增长13.2%；进口8.66万亿元，增长4.8%。上半年中国外贸进出口展现出较强的韧性，一季度平稳开局，5、6月份迅速扭转了4月份增速下滑的趋势，为全年外贸保稳提质打下了坚实的基础。

外贸企业二季度面临的主要问题明显改善

经过各地方、各相关部门和广大外贸企业共同努力，一系列稳外贸政策效果逐渐显现，目前外贸企业面临的主要困难仍然集中于“一升一降”两方面，即原材料成本上升和新增订单同比下降；运价、资金、汇率、用工等问题均得到有效缓解。

受疫情冲击和国际局势的综合影响，外贸企业原材料购进成本仍居高位。调查显示，70.42%的企业表示，原材料成本上升是其面临的最大困难。二季度，中国制造业原材料购进价格指数仍处于扩张区间，但持续降低。国家统计局公布的数据显示，6月主要原材料购进价格指数为52.0%，同比下降9.2个百分点，环比下降3.8个百分点。

外贸企业订单同比下降问题仍不乐观。调查显示，52.5%的企业表示，二季度新增订单较去年同期下降。同时，还有66.02%的企业感受到订单分流的情况。随着国家有力有序疏通海空港等集疏运政策的落实，保障外贸企业物流从国内运输、出入关、港口装卸到船柜供需各环节畅通的力度持续加大，国内物流成本高企问题有所缓解。二季度，中国出口集装箱运价指数各月平均值较一季度下降8.41%，总体保持下滑态势。

随着国家进一步加强对中小微外贸企业金融支持政策的推进，企业融资难、融资贵的问题得到一定缓解。调查显示，15.05%的企业认为，资金成本较去年同期下降。

中国外贸基本面向好趋势明显

经过中国一系列外贸保稳提质政策的落地与大力推进，中国主要贸易伙伴进口需求强劲，外贸企业对RCEP的了解与利用情况呈现向好趋势，贸易新业态新模式对外贸促进作用逐渐显现，中国外贸企业面临的需求收缩、供给冲击、预期转弱三大问题正逐步得到缓解。

中国主要贸易伙伴二季度以来进口额均保持较大幅度增长。欧盟4月进口额同比增长45.42%，美国5月进口额同比增长23.65%，东盟主要成员5月进口额同比增长26.47%，日本5月进口额同比增长48.9%，韩国5月进口额同比增长31.95%。

今年以来，全国外贸企业对RCEP的了解程度、使用情况在二季度均出现明显上升。调查显示，18.91%的外贸企业已利用RCEP；另有21.37%的外贸企业表示，出口产品在原有双边FTA下关税优惠更好，所以目前暂未使用RCEP。

国家持续加大对贸易新业态新模式的政策支持力度，外贸企业积极创新、努力转型升级，政府与市场主体形成合力，通过贸易新业态新模式努力化解疫情带来的境外参展、线下交易受限等负面影响。调查显示，42.43%的外贸企业认为，外贸综合服务对出口促进的作用最大；跨境电商的作用次之，占比为21.2%；认为海外仓和市场采购贸易对出口促进作用较大的企业占比相当，均为13%左右。

国家今年以来陆续出台了一系列稳外贸政策帮扶企业纾困解难，目前看，政策效果明显。调查显示，55.97%的企业认为，加快出口退税对企业缓解现金流压力帮助最大，分别有54.8%与48.21%的企业认为，加快减税降费、缓解物流压力对解决外贸企业实际运营困难较为有效。企业对通关便利化、金融支持的政策认可度也较高，均达到了30%以上。

外贸企业对全年增长预期明显上升

综合分析国内国际生产先导指数、大中型外贸企业预期等因素，虽然中国外贸增长压力仍然较大，但预计全年外贸增速呈现V型走势。

疫情对国内国际的生产波动影响逐渐减弱，国内国际制造业景气水平均呈向好趋势。根据国家统计局公布的数据显示，二季度，中国制造业PMI持续上升，6月份回升至50.2%，在连续三个月收缩后重返扩张区间。截至6月，摩根大通全球制造业PMI、美国ISM制造业PMI、欧元区Markit制造业PMI均连续24个月位于荣枯线以上。

外贸企业对全年贸易额增长的信心比一季度有所恢复。中型企业对全年外贸形势较为乐观，大型企业预期较为平稳，小微企业预期虽然仍然较弱，但较一季度预期有所恢复。调查显示，42.17%的中型企业、31.32%的大型企业认为，全年贸易额能够实现同比增长，21.9%的小微企业预计全年贸易额能够实现增长。（责任编辑：乐水 安然 宇馨）

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