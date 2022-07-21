新华社莫斯科7月21日电 专访：中国经济企稳得益于务实的政策组合——访俄罗斯科学院专家谢尔盖·卢科宁

新华社记者黄河

俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所中国政治与经济部门主任谢尔盖·卢科宁日前接受新华社记者采访时表示，今年上半年，中国经济总体保持稳定，得益于中国政府长期实行有效的经济政策，宏观调控富有成效。

卢科宁说，中国务实的政策组合不仅包括近两年来的多项稳经济措施，还包括今年出台的一系列旨在稳定内需、扩大基础设施投资、完善社会保障以及给企业减税降费等措施。

今年3月以来，中国国内疫情多点散发，对经济稳定增长带来不小挑战。卢科宁表示，事实证明，中国采取的疫情防控措施对经济保持稳定发展非常重要。“中国人口密度高、人员流动性大、交通系统发达，任何一次疫情的出现都很有可能在短时间内蔓延至全国，中国的严格防疫非常有效。”

卢科宁说，虽然疫情对包括中小企业在内的经济实体构成冲击，但中国政府及时出台政策，对中小企业加大扶持力度，有效缓和了疫情对经济的不利影响。

今年上半年，中国外贸实现稳步增长，货物贸易进出口总值同比增长9.4%。卢科宁说，外贸增长一方面得益于上海等主要港口城市有效控制疫情，另一方面也得益于中国国内产业链、供应链的恢复以及不断释放的内在需求。

“庞大的市场和不断扩大的内需是中国经济稳定发展的坚实基础。”卢科宁说。他同时强调，开放的中国市场不仅有利中国自身，也惠及世界，为外国企业和产品提供了更多互利共赢的机遇。

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