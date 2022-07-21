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专访：宏观调控有力 中国经济展现韧性活力——访土耳其担保银行上海代表处首席代表诺扬·罗拿

2022年07月21日14:00 | 来源：新华网
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　　新华社安卡拉7月21日电 专访：宏观调控有力 中国经济展现韧性活力——访土耳其担保银行上海代表处首席代表诺扬·罗拿

　　新华社记者熊思浩

　　土耳其担保银行上海代表处首席代表、土耳其前驻华外交官诺扬·罗拿日前在上海接受新华社记者视频专访时说，上半年中国经济克服新冠疫情等因素影响企稳回升，主要经济指标展现出中国经济韧性和活力。

　　诺扬是个地道“中国通”,迄今在中国工作、生活近40个年头，曾出任土耳其驻中国上海总领馆副总领事。1999年至今，他担任土耳其担保银行上海代表处首席代表。

　　他认为，今年以来，中国多地疫情持续，加上国际环境复杂严峻，不确定因素持续增多，对经济稳定运行造成冲击。在这一背景下，上半年中国能够实现2.5%的经济增速很不容易。

　　诺扬说，上半年中国统筹疫情防控和经济社会发展工作，一方面坚持人民至上、生命至上，不断调整优化疫情防控措施，另一方面继续做好“六稳”“六保”工作，特别是保就业保民生保市场主体。中国采取一系列切实可行的稳经济政策举措，宏观调控有力、有效，为复工复产、复商复市创造了更好条件，给市场注入了更多活力，维护了投资环境。

　　展望中国经济前景，诺扬认为，受国内外超预期因素影响，中国经济运行面临较多挑战，但长期向好的基本面没有改变。“中国稳定的经济基础、财政基础和金融机制能够提供有力支撑和有效保证。”

(责编：贾文婷、高歌)

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