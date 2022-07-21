新华社喀布尔7月21日电 通讯：“感谢中国企业为我们修建了一条好路”——中国企业在阿富汗修路造福当地民众

新华社记者邹学冕

阿富汗中部巴米扬省，一条平整的公路沿着连绵起伏的山丘蜿蜒盘旋，穿过20多个村庄。伴随着汽车和摩托车引擎的阵阵轰鸣声，进城赶集和下乡探亲的民众行色匆匆地穿过了位于巴米扬省首府巴米扬市附近的一座检查站。

“大约每天有两三百辆汽车在这条路上行驶，”检查站工作人员赛义德·哈基姆说，“大家都对这条路很满意，沿途20多个村庄的村民都从中受益。”

该公路项目于2017年启动，由中国路桥工程有限责任公司修复并改造，是阿富汗“国家南北走廊”的组成部分。

“这条公路的改造工程开工后，我们当地人都知道是一家中国企业在施工，”当地居民阿卜杜勒·哈迪·雅各比说，“我要感谢中国人民和中国企业，特别让我高兴的是，他们与阿富汗人民合作，为我们修建了一条好路。”

雅各比回忆道，以前这只是一条碎石和泥土铺就的乡间道路，遇到雨雪天，道路泥泞难走。他和家人曾经在夜晚开车下乡探亲，当时风雪交加，他们看不清路况，在途中迷路。“我们差点死在途中，但现在这条公路的路况很好。”

当地牧民穆罕默德·哈迪有类似经历。“过去，这条路没改造好时，我们要走一个小时才能到达附近集市，现在我们可以在10分钟内将农产品送到市场。”他说，把家里牛羊产的奶送到附近集市售卖，是他们全家最主要的收入来源。

“自从有了这条公路，病人很快就能被送往巴米扬市中心医院，商品也很快从市中心运往农村。”阿富汗临时政府巴米扬省代理省长阿卜杜拉·萨尔哈迪对记者说。

除巴米扬省的这个公路改造项目，中国新疆北新路桥集团股份有限公司承建了阿首都喀布尔至阿东部楠格哈尔省首府贾拉拉巴德的第二条公路项目。

这条全长约100公里的公路项目于2013年启动。在施工阶段，北新路桥曾面临安全形势不断恶化的严峻挑战，施工人员曾多次经历不明身份人员的武装袭击。联合国2015年发布的一份调查报告显示，楠格哈尔省是阿富汗当年遭受极端组织“伊斯兰国”武装袭击的“重灾区”之一。

尽管面临严峻的安全挑战，该公路项目仍顺利完工。由于楠格哈尔省与巴基斯坦接壤，这条公路对于阿富汗提振当地和本国经济、促进阿巴商贸往来具有重要意义。

“过去，我们花一小时才能走完的路程，现在20分钟之内就能走完。”卡车司机拉希穆拉说，由于路况大幅好转，车辆故障率也比多年前下降很多，来往商旅都对这条公路十分满意。

“平均每天有五六千辆车在这条路上行驶。”楠格哈尔省公共工程部门官员法兹勒·阿拉比·瓦利·扎伊说，贸易商、学生和政府公务人员都从这条公路中受益。

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