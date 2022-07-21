人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

沙特阿拉伯首次举办“汉语桥”世界大学生中文比赛

2022年07月21日09:12 | 来源：新华网
小字号

　　新华社利雅得7月21日电（记者王海洲　胡冠）第21届“汉语桥”世界大学生中文比赛沙特赛区决赛20日下午在沙特阿拉伯首都利雅得华为公司未来展厅成功举办，来自沙特3所高校的12名选手参加了比赛。这也是沙特首次举办“汉语桥”比赛。

　　本次比赛由中国驻沙特大使馆、沙特阿卜杜勒阿齐兹国王大学、中国中央民族大学合作举办。经过一个半月的初试和复试，来自阿卜杜勒阿齐兹国王大学、沙特国王大学、努拉公主大学的12名选手脱颖而出晋级决赛。

　　本次比赛分中文演讲、才艺展示两个环节。参赛选手用质朴的文字和饱含深情的表达，生动诠释了汉语为桥、“天下一家”的比赛主题。来自阿卜杜勒阿齐兹国王大学的阿比拉用“山川异域，风月同天”“岂曰无衣，与子同裳”形容中沙两国在面对新冠疫情时如同兄弟姐妹般的情谊；同样来自该校的艾思丽说，“天下一家”并非空谈，这个信念跨越种族与国界；来自沙特国王大学的莎塔用“井底之蛙”的故事作为引子，娓娓道来她因为学习中文而打开视野，看到更广阔世界的亲身经历……在才艺展示环节，选手们展示了太极拳、剪纸、书法、朗诵、绘画、豫剧等中华才艺，表达了对学习中文和中华文化的喜爱之情。

　　经过激烈角逐，来自阿卜杜勒阿齐兹国王大学的艾哈迈德·苏莱曼（中文名张云飞）获得冠军，他将有机会代表沙特参加“汉语桥”世界大学生中文比赛全球总决赛。

　　中央民族大学副校长李计勇、沙特有关院校和机构负责人、中国驻沙特大使馆首席馆员殷立军公参、沙特各高校中文专业师生、华为公司代表和媒体记者等近百人以线上和线下方式参加了活动。

　　2019年，沙特政府宣布将汉语纳入沙特王国所有教育阶段的课程之中，以使该国教育更具多元性。

(责编：贾文婷、高歌)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部