新华社利雅得7月21日电（记者王海洲 胡冠）第21届“汉语桥”世界大学生中文比赛沙特赛区决赛20日下午在沙特阿拉伯首都利雅得华为公司未来展厅成功举办，来自沙特3所高校的12名选手参加了比赛。这也是沙特首次举办“汉语桥”比赛。

本次比赛由中国驻沙特大使馆、沙特阿卜杜勒阿齐兹国王大学、中国中央民族大学合作举办。经过一个半月的初试和复试，来自阿卜杜勒阿齐兹国王大学、沙特国王大学、努拉公主大学的12名选手脱颖而出晋级决赛。

本次比赛分中文演讲、才艺展示两个环节。参赛选手用质朴的文字和饱含深情的表达，生动诠释了汉语为桥、“天下一家”的比赛主题。来自阿卜杜勒阿齐兹国王大学的阿比拉用“山川异域，风月同天”“岂曰无衣，与子同裳”形容中沙两国在面对新冠疫情时如同兄弟姐妹般的情谊；同样来自该校的艾思丽说，“天下一家”并非空谈，这个信念跨越种族与国界；来自沙特国王大学的莎塔用“井底之蛙”的故事作为引子，娓娓道来她因为学习中文而打开视野，看到更广阔世界的亲身经历……在才艺展示环节，选手们展示了太极拳、剪纸、书法、朗诵、绘画、豫剧等中华才艺，表达了对学习中文和中华文化的喜爱之情。

经过激烈角逐，来自阿卜杜勒阿齐兹国王大学的艾哈迈德·苏莱曼（中文名张云飞）获得冠军，他将有机会代表沙特参加“汉语桥”世界大学生中文比赛全球总决赛。

中央民族大学副校长李计勇、沙特有关院校和机构负责人、中国驻沙特大使馆首席馆员殷立军公参、沙特各高校中文专业师生、华为公司代表和媒体记者等近百人以线上和线下方式参加了活动。

2019年，沙特政府宣布将汉语纳入沙特王国所有教育阶段的课程之中，以使该国教育更具多元性。

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