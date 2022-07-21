新华社哈拉雷7月20日电（记者张玉亮）津巴布韦总统姆南加古瓦20日参观了中国援建的新议会大厦，并向中国政府和人民表示感谢。

当天下午，姆南加古瓦与副总统奇温加等多位津方官员来到位于首都哈拉雷市区以西20公里的汉普登山新城，一同参观新议会大厦。姆南加古瓦在参观后表示，这一建筑融合了津巴布韦与中国的文化元素，气势磅礴、设计精美、施工质量高，是津巴布韦乃至全非洲最宏伟的建筑之一。他对新议会大厦的建设速度和质量表示非常满意，对中国多年以来给予津巴布韦的一贯支持表示由衷感谢。

姆南加古瓦说，津政府目前正在建设汉普登山新城，以缓解哈拉雷的拥堵状况。新议会大厦是汉普登山新城的地标性建筑。未来津政府将向这一区域投入更多资源，以加快开发速度，将其建成哈拉雷最重要的卫星城。

施工方上海建工集团援建津巴布韦议会大厦项目经理蔡力波表示，津巴布韦新议会大厦是中国在南部非洲的最大援建项目，总建筑面积3.3万平方米，于今年5月底竣工。项目竣工后，上海建工集团还将提供为期2年的维保服务。

除新议会大厦外，中国企业在津巴布韦承建的重大基建项目还包括万盖燃煤电站扩机工程、穆加贝国际机场改扩建工程等。

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