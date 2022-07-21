新华社伦敦7月20日电（记者杜鹃 许凤）英国保守党新党首选举第五轮投票20日结束，确定前财政大臣里希·苏纳克和外交大臣伊丽莎白·特拉斯为最终候选人，进入下一阶段的“一对一”角逐。

7月20日，英国保守党新党首选举第五轮投票结束，确定前财政大臣里希·苏纳克和外交大臣伊丽莎白·特拉斯为最终候选人，进入下一阶段的“一对一”角逐。这是里希·苏纳克在英国伦敦首相府参加内阁会议的资料照片（3月23日摄）。新华社发（英国首相府供图）

根据当天的投票结果，苏纳克获得137名议会下院保守党议员支持，特拉斯获得113票。前国防大臣彭妮·莫当特因得票数最少而出局。

本月12日，8名保守党要员得到足够数量的议会下院保守党议员支持，获得参与保守党新党首角逐资格。选举的第一阶段由358名保守党下院议员投票锁定两名最终候选人。在第一阶段前四轮投票中，苏纳克所得票数均为最多，莫当特始终占据第二位，特拉斯紧随其后。但在20日的第五轮投票中，特拉斯的票数反超莫当特。

7月20日，英国保守党新党首选举第五轮投票结束，确定前财政大臣里希·苏纳克和外交大臣伊丽莎白·特拉斯为最终候选人，进入下一阶段的“一对一”角逐。这是伊丽莎白·特拉斯（右二）在英国伦敦首相府参加内阁会议后离开的资料照片（7月12日摄）。新华社发（英国首相府供图）

根据英国议会下院保守党议员团体“1922委员会”公布的竞选规则，由于在议会夏季休会前已锁定两名最终候选人，保守党新党首选举进入第二阶段。两名候选人将展开一系列竞选拉票活动，保守党党员将通过邮寄选票的方式选出新党首。

约翰逊本月7日宣布辞去英国保守党党首和首相职务，但将留任至新领导人产生。保守党新党首选举最终结果将于9月5日宣布。这意味着，那一天将揭晓由谁出任下任首相。

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