埃里克·索尔海姆

人类迫切需要找回自身与地球母亲的和谐关系。中国建设生态文明的诸多成功实践，为国际社会提供了具有借鉴意义的宝贵经验

中国践行的生态文明理念，展现出一种积极的、立志于为所有人创造更美好世界的思考。生态文明理念告诉我们，人类可以而且应该与自然和谐相处，过上更健康、更美好的生活。该理念注重以一种新的方式组织人类生产生活，进而解决全球生态环境问题。

在人类社会演变的大部分历史中，人类生产生活对全球生态环境的不利影响总体较小。然而，当前全球人口即将达到80亿，本世纪末预计将超过100亿，环境污染、气候变化等人类生产生活的副产品，正使我们面临越来越严峻的生态挑战。人类迫切需要找回自身与地球母亲的和谐关系。

我们需要重塑理念。人类不能再将自然视为自己的占有物，而应将自己视为自然的一部分，努力恢复人与自然关系的平衡。中国承诺从2021年到2025年，每年造林约3.6万平方公里——超过比利时的国土面积，充分体现中国推动生态系统恢复的坚定决心。

我们需要全球合作。许多环境问题是跨越国界的。中国践行的生态文明理念将全球视为一个整体系统，呼吁各国共同努力，加强全球合作。当前，中国对外能源投资中，可再生能源项目占比不断上升，共建绿色“一带一路”正为加强可持续发展领域的国际合作提供重要平台。

技术和城市规划也是解决方案的一部分。几年前，我参观中国建设中的雄安新区，被其面向未来的设计以及体现的环保理念深深震撼。无论身在城市的哪个角落，只需步行一小段时间，就能看到绿地。在高度现代化的深圳市，随处可见的绿色走廊和湿地同样给人留下美好印象。

政府需要制定行动路线，让地球母亲再次美丽。我非常赞赏习近平主席倡导的“建设美丽中国”愿景。我参观过许多美丽的中国城市，从中得到很多启发。杭州的西湖、苏州的运河、昆明的滇池，都曾遭遇污染问题。当地政府付出巨大努力开展水系治理，改善周边环境，让它们重新变得美丽。

当前，中国正朝着高质量发展的目标前进。中国建设生态文明的诸多成功实践，为国际社会提供了具有借鉴意义的宝贵经验。面向未来，中国践行的生态文明理念将因其提供的鼓舞人心的绿色愿景，得到国际社会越来越多的重视，赢得越来越多支持，为促进人与自然和谐共生作出更大贡献。

（作者为联合国环境规划署前执行主任、中国环境与发展国际合作委员会副主席）

《 人民日报 》（ 2022年07月21日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)