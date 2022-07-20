据报道，近日美军再次从占领的叙利亚油井盗采石油并运往伊拉克北部，这已是本月第三次发生类似事件。叙利亚石油和矿产资源部长巴萨姆·图马此前批评，美国及其盟友“像海盗一样”窃取叙利亚的石油和粮食，严重损害叙利亚经济。

对此，外交部发言人汪文斌在7月20日的例行记者会上说，美方行为实属强盗行径。

汪文斌说，当前，叙利亚九成人口生活在贫困线以下，三分之二人口依赖人道援助维持生计，过半人口无法得到粮食保障。美军至今仍霸占着叙利亚主要产粮区和产油区，搜刮掠夺叙利亚国家资源，令当地人道主义危机雪上加霜。有愤怒的叙利亚民众表示，美国为利益而来，没利益就走，他们在叙利亚的存在本身就是恐怖主义的体现。

“美方一向鼓吹在人权、法治方面奉行最高标准。但美方在叙利亚所作所为表明，无论是维护人权还是法治，美国都是不及格的。”汪文斌说，美方应尊重叙利亚主权和领土完整，回应叙利亚人民的呼声，立即解除对叙利亚的单边制裁，立即停止掠夺叙利亚国家资源，尽快给叙利亚人民一个交代，以实际行动弥补对叙人民造成的伤害。（记者温馨）

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