新华社喀布尔7月20日电 通讯：阿富汗抗震救灾中的中国力量

新华社记者邹学冕

在阿富汗地震重灾区帕克提卡省齐鲁克区，一座座倒塌的房屋旁支起了两排印有“救灾”两个汉字的帐篷，上百名因地震而无家可归的当地村民住在这里。夜幕降临，几名席地而坐的孩子随口唱起了民歌，婉转的歌声在瓦砾堆的映衬下飘散在夕阳中。

阿富汗东南部6月22日发生强烈地震，造成1000多人遇难，近2000人受伤，数万座房屋被毁。紧张的救援过后，震区开始进入灾后重建的漫长征程。

患难见真情。灾情发生后，来自中国的援助第一时间翻越帕米尔高原，源源不断涌入阿富汗震区。具备“中国速度”的中方援助给震区带来了特别的温暖和希望，让灾区民众印象深刻。

“我们感谢中国对我们的及时帮助！”领到一顶帐篷和一个生活用品包的当地村民哈利勒·埃萨斯说，“地震发生后我们只能住在户外，忍受日晒雨淋，中国给我们的帮助令人难忘！”

灾情发生后，中国政府第一时间决定向阿富汗提供5000万元人民币的紧急人道主义援助。6月27日，中国政府援助阿富汗的首批抗震救灾物资运抵阿首都喀布尔国际机场。

中国红十字会也于6月30日通过包机形式向阿运送帐篷、折叠床和家庭包等抗震救灾物资，并向阿红新月会提供援助资金，帮助阿灾民渡过难关。

“中国是援助物资抵达喀布尔最及时的国家之一”，阿富汗临时政府国家灾难管理和人道主义事务部发言人毛拉维·穆罕默德·纳西姆·哈卡尼7月18日在接受记者采访时说，“中国的援助来得又快又好。”

“中国的援助，特别是帐篷，解决了我们90%的问题。”齐鲁克区受灾村民阿赫塔尔·穆罕默德说。

阿富汗中资企业和华侨华人也在第一时间自发参与救灾行动。6月26日，中国中冶集团艾娜克铜矿项目向受灾较为严重的霍斯特省灾区捐助了大米、面粉、食用油等物资。阿富汗华侨华人还自发购买药品、帐篷等，自筹资金运往灾区。

“我想说的是，我们非常感谢中国，”收到中资企业援助物资的霍斯特省斯佩拉区灾民哈吉·卡比尔说，“大米、食用油等对我们的生活帮助很大。”

阿富汗临时政府发言人穆贾希德日前在接受记者采访时说，阿方感谢中国提供如此大量的援助，帮助受灾民众重建家园。

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