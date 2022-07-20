别与中国无休止对抗！基辛格提醒美政府：对华看法已受国内太多影响
【环球网报道 记者 索炎琦】“基辛格警告拜登不要与中国进行无休止对抗。”美国彭博社20日以此为题报道称，现年99岁的前美国国务卿基辛格当地时间19日在纽约接受该媒体总编辑约翰·米克尔思韦特采访时谈及中美关系、俄乌冲突等问题。他表示，如今在地缘政治问题上，需要“尼克松式的灵活性”来帮助化解美国和中国之间、俄罗斯与欧洲其他国家之间的冲突等。他提醒美国总统拜登，不要与中国进行“无休止的对抗”。
据报道，这位曾在上世纪70年代帮助重塑美中关系的美国外交家表示，拜登应该警惕的是，不要让美国国内政治干扰“理解中国永久（存在）的重要性”。他认为，“拜登及其前几届政府受到（美国）国内对中国看法的太多影响”。
基辛格说，“当然，阻止中国或其他国家取得霸权地位很重要”，但“这不是可以通过无休止的对抗来实现的”。彭博社称，他此前也曾发出提醒说，美中之间日益加剧的敌对关系有可能引发一场“堪比第一次世界大战的全球性灾难”。
当地时间19日，基辛格在纽约接受彭博社总编辑约翰·米克尔思韦特采访 视频截图
基辛格在采访中还谈到当前的欧洲局势及俄乌冲突。彭博社称，他回顾了法国总统马克龙、德国总理朔尔茨的表现，表示让他难过的是，现在欧洲国家的领导人没有以前领导人的那种“方向感和使命感”，例如法国前总统戴高乐、联邦德国首任总理阿登纳。
当地时间19日，基辛格在纽约接受彭博社总编辑约翰·米克尔思韦特采访 视频截图
谈及俄乌冲突，基辛格认为谈判的时机越来越近了，并表示克里米亚的未来也应通过谈判来解决。当被问及谁是与俄罗斯总统普京谈判的最有力人选，基辛格选择了戴高乐，他补充说“尼克松（也）相当合适”。“尼克松在外交政策方面是一位非常优秀的总统，但他在国内问题上毁掉了自己。”基辛格说。
近年来，基辛格多次就中美关系表达看法。据此前报道，为庆祝《上海公报》签署50周年，美中关系全国委员会今年2月24日曾举行线上线下同步的纪念活动。据《华尔街日报》报道，基辛格当时为该活动提前录制了一段讲话，呼吁华盛顿和北京进行“持续对话”并采取“克制行为”。根据公开讲话内容，基辛格称，他承认中美关系正处于脆弱阶段，两国现阶段正处于一个非合作的时间点上，但“世界的安全取决于两个最先进、技术发达的国家进行持续对话，并以合作的态度尝试和实现解决分歧。这些是我们在这个阶段面临的关键议题”。
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