【突尼斯】瓦利德

世界汉学家理事会今天在我的母校北京语言大学正式成立。这是我和许多青年汉学学者、中国文化爱好者们一直期望的时刻！

青年汉学家，这是相较于老一辈汉学家而言的一个称呼。那么，所谓的青年汉学家到底应该有怎样的身份定位？在我的理解中，“青年”二字不只是代表年龄，更代表了新的观念、新的看法和新的结论。可以说，青年汉学家代表的是一个新时代里的新汉学。

与老一辈的汉学家相比，青年汉学家出生和成长在一个不同的时代，我们所看见的也是一个全新的中国。因此，青年汉学家的汉学视角及所做研究必然会具备新时代的特征，如同过去的汉学也包含了过去时代的特征。

虽然人们总是认为，只有过去会影响到现在。但实际上，现在也能够影响到过去！比如，站在一百年前的中国视角上，看孔子、老子，跟站在现在的中国视角上看他们，几乎是完全不同的形象！同理，站在一百年前看中国古代经典，和站在现在的中国看古代经典，是两种不同的感受和结论。所以，现在的中国正在不断地改变我们对过去的理解，也在令很多人调整他们从前对中国道路，对中国文化的结论。

“现在”总是能给人类机会反思过去、重读传统文化。汉学家对中国传统文化的阐释，是经过一代又一代汉学家坚持不懈的努力，不断地调整对中国文化的认知，才能够不断地丰富起来。

中国近40年的发展和成就，为新一代的汉学家们提出了新的课题、新的疑问和新的挑战。一百多年前，在清朝衰落的时候，中国传统文化被拉到了那时的汉学审判台上，被追责衰落的原因。

那么在中国崛起已经变成事实的今天，汉学如何为当代中国同样做出阐释？这是这个时代给青年汉学家提出的重大课题。而我相信这个问题的答案，依然蕴藏在悠久的中国文明当中！

我相信世界青年汉学家理事会的成立，将进一步推动汉学的发展，鼓励更多的青年学者创作更优秀的作品。希望理事会能成为世界汉学家们的小家庭，希望世界汉学家在理事会框架内共享汉学知识、进一步促进中外文明交流。让汉学迎来新的高峰期！

（本文摘编于作者在世界汉学家理事会成立大会上的致辞）

(责编：于洋、张悦)