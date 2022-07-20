中国日报网7月19日电 美国黑星新闻网站日前发表题为《美国正危险地滑向暴力威权主义》的评论文章，称枪支的可获得性、对职权滥用开绿灯、对暴力的偏好，加之许多媒体对错误信息大肆宣传滋长了对异己的憎恨，使得一些被误导的人认为，还有什么比拿着最具威胁性的武器走来走去，更能展现他们力量的方式呢？如果放任这种危险的想法，最终每个人都成为“猎物”，没有一个人会是安全的。

文章写到，无论我们是听到“犹太人不会取代我们”的口号，还是得知女性被迫生下施暴者的孩子，或是美国最高法院助理法官倡导废除对强奸的保护和LGBTQ+人群的婚姻权利，人们都很容易忘记这只是社会中的冰山一角。

人们还必须认识到，美国已经成为这样一个国家：有色人种的移民——尤其是黑人——得不到庇护；穷人被遗弃在街头，备受煎熬；带着孩子的母亲因无力支付逾期房租而被迫搬离；学校禁书；许多主流媒体也一直在强调一种从未真正存在过的“公平和平衡”报道形式的必要性。

对于那些愿意去发现的人来说，很容易看到一个不文明的社会的基础是如何被明确地奠定的。在这个社会中，只要偏激分子控制着许多法院和民选领导职位，国家权利为滥用职权和控制开绿灯，一些脱离了传统白人男性模式的人，如果没有得到认可，就永远不会安全。

枪支的可获得性和对暴力的偏好不断地在毫无意义的大规模枪击事件中表现出来——大部分(虽然不是全部)是由年轻白人男子执行的，他们中的许多人错误地认为他们的白人特权被不公平地剥夺了。

加之媒体也助长了对异己的疯狂憎恨，媒体上散布的错误信息与真相以相同的标准进行衡量，在社交媒体上以不正当的意图重复出现。甚至善良的人也陷入了“我们和他们相对立”的达尔文主义心态，即“只有强者才能生存”。

这些被误导的人认为，还有什么是比拿着最具威胁性的武器走来走去，更好展现他们力量（男子气概）的方式呢？

文章指出，这样的想法总是很危险的，当与正席卷美国的大片地区法西斯民族主义意识形态运动并存的时候，这必将成为一个警告信号。如果允许这种运动继续下去，最终每个人都成为捕猎游戏中的猎物，无论他们是教堂里的老人，一个在温暖夏夜听音乐会的人，还是在回家上班的路上买杂货的人，亦或是在共和党或民主党所控州的大学生、高中生或小学生，无关种族、信仰或肤色。没有一个人会是安全的，许多人将寻求庇护，就像今天从边境被赶走的那些人一样。

文章作者斯蒂芬妮·威廉姆斯（Stephanie Williams）表示她质疑那些拥枪者表现出的“狂野西部”心态。

非营利组织“枪支暴力档案”追踪了近期与枪支有关的死伤状况，报告称，截至2022年7月11日，美国因枪击死亡人数达23282人次，还有20188人因枪支而受伤，这一数字还在逐年上升。

文章最后指出，枪支管理法很重要，并且确实有助于在一定程度上减轻枪支暴力，但在采取措施将这个国家从法西斯主义的边缘拉出来前，仅靠枪支立法是不够的。人们必须继续寻找建立沟通纽带的方式，与那些因信仰、种族、民族、性取向、年龄、职业而害怕或产生轻视的人进行对话。

（编译：马芮 编辑：韩鹤）

（来源：中国日报网）

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