海外网7月19日电 据《纽约邮报》7月18日报道，美国一名13岁女孩和她的母亲日前在纽约市旅游时，在一家杂货店里突遭流弹击中。事后，两人称“生活在这样的国家感到很可怕”。

46岁的希门尼斯和她的女儿杰希利从得克萨斯州抵达纽约旅游。当地时间17日晚，他们在一处杂货店内遭到枪击。一颗子弹穿过杰希利的手，擦伤了她的脖子，希门尼斯的胸部也被子弹划伤。

回忆起当时的情况，杰希利直言“太可怕了”，“我听到了枪声，妈妈拉着我，我们跑到了商店后面。”杰希利惊魂未定的母亲说：“当时太可怕了，我看到女儿的脖子在流血，我以为她的脖子中弹了，会就此死去。” 这对母女还告诉媒体“生活在这样一个国家感到很可怕”。

当地警方表示，在这对母女受伤前不久，一名22岁的女子遛狗时腿部被流弹击中。知情人士称，三名女性中弹时，有两名男子正骑着共享单车，持枪向一辆汽车开枪。根据纽约警察局的最新数据，仅在15日到17日，纽约市就有26人遭枪击受伤。（海外网/张霓 实习编译/何思琪）

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