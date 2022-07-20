新华社北京7月20日电 欧洲联盟对俄罗斯实施一系列制裁后，其自身经济也遭受重创，通货膨胀加剧、供应链紊乱、经济前景不确定性明显增加。路透社援引一份文件草案报道，欧盟定于20日调整对俄罗斯的制裁措施，允许解冻俄主要银行部分资金，用于粮食和化肥贸易。

俄罗斯是粮食和化肥出口大国。受西方国家制裁影响，俄方大型货船短缺，同时存在保险和金融方面的阻碍。一些非洲国家领导人批评，欧盟对俄制裁加剧了全球粮食危机。

路透社报道，欧盟定于20日批准这份草案，调整对俄罗斯一些主要银行的制裁措施。这些银行包括俄罗斯外贸银行、索夫科姆银行、新商业银行、俄罗斯对外经济银行、俄罗斯工业通讯银行和俄罗斯银行等。

根据这份草案，在确保有必要动用上述银行资金购买、进口或运输粮食和化肥的前提下，欧盟国家将允许解冻上述银行的经济资产。

一名欧盟官员说，这份草案同时提出，欧盟计划为俄罗斯港口的粮食出口提供便利。欧盟对俄实施制裁后，一些粮食贸易商已停止在俄港口的业务。不过，欧盟一直否认其制裁影响粮食贸易。

另一名欧盟官员透露，欧盟定于20日追加对俄罗斯最大银行俄罗斯储蓄银行的制裁，冻结其资产，但用于粮食贸易的资产除外。

美国财政部数日前发布一份文件，声称俄罗斯农产品、农业设备和药品不在美方制裁范围内，并表示美方支持联合国的努力，以使乌克兰和俄罗斯粮食能运往世界市场，减小乌克兰危机对全球粮食供应影响。

俄罗斯联邦委员会（议会上院）副主席康斯坦丁·科萨切夫回应，美方举动并非出于对俄方的善意，正是由于美方制裁影响了金融交易和运输等，才引发全球性粮食危机。

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京5月底曾表示，俄方准备通过出口粮食和化肥为克服全球粮食危机做出贡献，但前提是西方解除出于政治动机而采取的限制。（张旌）

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