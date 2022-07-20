新华社日内瓦7月20日电 专访：西方国家强加给其他国家的单方面制裁给受制裁国人民造成了灾难性影响——访联合国特别报告员杜晗

新华社记者聂晓阳

联合国单边强制措施对人权负面影响问题特别报告员阿莱娜·杜晗日前接受新华社记者采访时表示，西方国家强加给其他国家的单方面制裁措施加剧了这些国家的经济和社会危机，对受制裁国人民，特别是这些国家的贫困者以及慢性病患者造成了灾难性影响。

杜晗说，人道主义关切不能被政治操弄和绑架，以美国为首的西方国家强加给其他国家的单方面制裁措施不符合国际法。这些单边制裁主要以人权、民主和法治的名义实施，但这种制裁恰恰破坏了这些原则。

杜晗于2020年3月就任联合国特别报告员。此后，她先后访问了委内瑞拉、津巴布韦和伊朗等国。杜晗说：“使用单边制裁和单边强制措施不但影响受制裁国人民的发展权，也在阻碍每一个可持续发展目标在这些国家的实现。”

访问津巴布韦期间，杜晗亲身感受到美英等西方国家的单方面制裁给该国经济造成的毁灭性影响，以及对津巴布韦人民的生命权、食物权、健康权、发展权、受教育权以及经济和文化权利的损害。受这种单方面制裁影响，一些津巴布韦学生被迫从全日制学习转为不定期学习。

杜晗指出，在新冠疫情背景下，西方国家的单边制裁措施对受制裁国人民的健康权造成的损害非常令人不安。由于医疗设备和药物匮乏，委内瑞拉女性病人死亡率和新生儿死亡率都明显上升。杜晗曾在一份报告中披露，2017年美国针对委内瑞拉的制裁升级后，2017年至2018年该国人口死亡率增加了近三分之一。

在伊朗访问时，杜晗同样发现，由于庞大而复杂的系统性制裁措施，很多伊朗的残疾人和罕见病患者无法得到急需的康复设备和药品，造成不必要的健康和生命损失。

杜晗说，即使在明显适用人道主义豁免原则的情况下，其他国家的银行、船运公司等实体也会因为担心触发美国严苛的制裁条款而不愿与被制裁国家打交道，从而造成人道主义伤害。

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