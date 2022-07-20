新华社北京7月19日电（记者温馨）7月19日，中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤与欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基斯以视频会议形式共同主持第九次中欧经贸高层对话。双方围绕宏观经济、产业链供应链、贸易与投资、金融合作四个专题，进行了务实、坦诚、高效的讨论，交流富有建设性。双方就宏观经济政策协调、产业链供应链合作、世贸组织改革、扩大市场开放、中欧地理标志协定实施、动植物检验检疫、金融业双向开放和监管合作等达成一系列成果和共识。

双方认为，世界政治经济形势正在发生深刻变化，健康稳定的中欧关系和中欧经贸关系有利于世界发展与繁荣。双方愿共同努力，认真落实好习近平主席与欧洲理事会主席米歇尔和欧盟委员会主席冯德莱恩视频会见以及第二十三次中国－欧盟领导人会晤达成的重要共识，增进相互理解，推动中欧经贸领域务实合作，以中欧合作的稳定性应对世界经济形势的不确定性。

双方同意共同应对全球经济面临的挑战，加强宏观经济政策沟通协调，维护全球产业链供应链稳定，共同维护和加强以世贸组织为核心、以规则为基础的多边贸易体制，积极推动贸易和投资自由化便利化，促进公平竞争，保护知识产权，为企业创造更好的营商环境，进一步推进金融领域双向开放和监管合作。

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