本报记者 谢亚宏

来自多哥的小伙塔尔曼·达姆塔雷和克罗地亚姑娘安娜·武利奇在中国相知相恋，喜结连理，又因中国建设项目而一家团圆。

2009年，同在南京师范大学留学的达姆塔雷和武利奇相识。2016年，两人步入婚姻殿堂，并很快迎来了爱情结晶。此后，武利奇带着孩子回到克罗地亚生活，达姆塔雷则留在中国从事外贸工作。为了与家人相见，达姆塔雷不得不经常往返于中克两国。

在那段跨国分居的日子里，达姆塔雷很内疚：“身在异地，我很难照顾家人。妻子希望我能在克罗地亚安顿下来，但我在克罗地亚一时难以找到合适的工作。”

2018年，中克建交以来规模最大的交通基础设施项目——佩列沙茨跨海大桥项目开工建设。该项目由中国路桥公司牵头、中国企业联合体承建，主体长2440米，是克罗地亚全国重点工程。建成后，大桥将横跨亚得里亚海小斯通湾，把隔海相望的克罗地亚领土连接起来。

克罗地亚人参与大桥建设热情很高。当年8月，武利奇便进入项目组工作，负责中英克三语翻译和一些日常工作。而远在中国一家外贸公司工作的达姆塔雷也恰好有机会参与跨海大桥项目的相关业务。当年11月，达姆塔雷应聘到大桥项目组工作，负责物资清关和相关业务对接工作，一家人终于在克罗地亚团圆了。

“能够在跨海大桥项目工作，是很多当地人的愿望。”达姆塔雷说。项目部招聘了60多名当地人，与当地公司签订了约1300份采购及分包合同，带动了周边地区发展。现在，大桥附近的科马尔纳地区的商铺、饭店生意红火，从以前仅在旅游旺季运营变为全年不休。当地民众经常热情地用简单的中文和中方人员打招呼，“大桥的建设将让当地人出行更加便捷，生活也更加稳定。”达姆塔雷满怀憧憬。

“克罗地亚海岸线漫长，风景秀丽。大桥建成后，人们的出行时间大大缩短，生活也会日益改善。我很自豪能为大桥建设出份力。”武利奇说。

去年7月，佩列沙茨大桥成功合龙，目前正处在最后的验收阶段。项目虽然接近尾声，但达姆塔雷夫妇的工作又迎来新的起点——由于表现良好，项目部决定长期聘用他们，在大桥通车后继续负责养护工作。“我俩都很高兴能一直在这里工作。大桥建设之前，我们一家人一直盼着团圆。现在，我们的家庭梦想实现了。期待克罗地亚与中国的合作越来越多，更多造福两国民众。”达姆塔雷说。

《 人民日报 》（ 2022年07月20日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)