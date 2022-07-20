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王毅同芬兰外长哈维斯托通电话

2022年07月20日05:23 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京7月19日电  7月19日，国务委员兼外长王毅应约同芬兰外长哈维斯托通电话。

　　哈维斯托表示，尼尼斯托总统高度重视芬中友好，两国元首良好关系为合作注入强劲动力。两国经贸联委会工作富有成效，芬兰企业界专门设立“中国办公室”，期待拓展对华业务。芬方继续奉行一个中国政策，愿扩大经贸合作，恢复更多航班，便利企业和人员往来。中国在经济复苏、生态环保等全球性议题中发挥着不可或缺的作用，芬方愿拓展双方气变、绿色转型、循环经济等领域合作。

　　哈维斯托说，芬方支持欧中发展强有力的伙伴关系，主张双方开展坦诚对话和平等互利合作。哈维斯托解释了芬兰申请加入北约事宜，表示北约将坚持防务性同盟定位。

　　王毅说，在两国元首引领下，中芬关系保持良好势头。双方开展平等交往和互利合作。中欧班列中芬线路持续运行，中芬联合工作计划取得重要进展。中方愿同芬方一道，全面、高质量落实计划，继续深化经贸投资、科技创新、绿色发展、互联互通以及冬季运动等领域合作。用好中芬经贸联委会等合作机制，进一步释放合作潜力。中方坚持精准防控，将有序恢复人员往来，加快复工复产。中国坚定走绿色、低碳、可持续发展道路，将继续全方位参与应对气变全球合作，愿同芬兰加强沟通协调。

　　王毅强调，中芬关系在中国同欧洲、特别是同北欧国家的双边关系中走在前列，相互尊重、巩固互信是关键所在。中方赞赏芬兰恪守一个中国政策，相信芬方将继续在涉华事务上秉持客观谨慎态度，维护好双边关系大局。

　　王毅表示，中欧建立发展全面战略伙伴关系是双方共同付出心血和努力的结果。中欧始终是合作伙伴，而不是对手。在中欧之间渲染甚至制造对抗，不符合双方利益，希望并相信芬兰将继续在欧盟中发挥建设性作用。

　　双方对乌克兰危机外溢对全球粮食和能源安全带来的挑战表示担忧。王毅强调，各方应合作应对好危机引发的全球性风险，共同促进粮食、能源、金融安全，维护全球产业链、供应链稳定，支持脆弱的发展中国家渡过难关。


　　《 人民日报 》（ 2022年07月20日 03 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)

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