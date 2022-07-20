冯 曲

中国拥有巨大的国内市场和完整的产业体系，中国政府正加快建设全国统一大市场，这意味着面对各类挑战，中国经济在供给侧和需求侧都有较为充裕的缓冲空间

在国际环境更趋复杂严峻、中国国内疫情多发散发的背景下，中国经济顶住下行压力，上半年同比增长2.5%，其他主要经济指标也普遍向好。这一成绩的取得殊为不易，充分说明中国政府各项稳经济政策的有效性和中国经济的强大韧性。

受新冠肺炎疫情等因素影响，中国4月份主要经济指标深度下跌。面对严峻挑战，中国政府高效统筹疫情防控和经济社会发展，有效实施稳经济一揽子政策措施，推动第二季度经济实现正增长，经济运行总体呈现企稳回升态势。尽管受国内外多重因素影响，中国经济持续恢复基础尚不稳固，但中国拥有巨大的国内市场和完整的产业体系，中国政府正加快建设全国统一大市场，这意味着面对各类挑战，中国经济在供给侧和需求侧都有较为充裕的缓冲空间。

近年来，中国坚持推动经济高质量发展，各领域成果正不断显现。创新对中国经济增长的驱动作用明显增强，中国产业不断向全球价值链的高端跃升。世界知识产权组织去年11月发布的统计数据显示，中国的专利和商标申请数量居全球首位。随着人民生活水平不断提高，中国市场对高附加值、高技术产品及服务的需求不断增加，为产业升级和技术创新提供了强劲动力。今年上半年，中国高技术产业投资增长20.2%，其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长23.8%和12.6%，表明中国高质量发展的态势正在持续。

中国是经济全球化的受益者，更是贡献者。改革开放40多年来，中国逐步发展成为最开放的主要经济体之一。作为全球第二大经济体、120多个国家和地区的主要贸易伙伴，中国坚持开放合作，坚定支持自由贸易，为世界经济复苏注入正能量。与此同时，中国主动提出碳达峰、碳中和目标，积极践行绿色发展理念，不仅推动中国经济增长方式转变，也为应对全球气候变化作出积极贡献。

中国经济持续向好发展，有利于亚太地区繁荣开放、合作共赢。今年1月，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式生效，标志着全球最大自由贸易区正式启航。在RCEP框架内，中国与亚太地区国家特别是东盟国家更广泛深入地共享机遇、共促发展。作为东盟成员国，新加坡的经济极具特色，新中两国在推进产业升级和绿色发展等方面深化合作拥有广阔空间。面向未来，东盟国家将同中国一道促进地区开放合作，共建繁荣美好的地区家园。

（作者为新加坡南洋理工大学经济系主任）

《 人民日报 》（ 2022年07月20日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)